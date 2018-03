ELECCIONES 2018

Con dos procesos en su contra, ex rector de Morelos registra su candidatura a gobernador

Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la UAEM, se registró como candidato a gobernador de Morelos por el Partido Nueva Alianza

HÉCTOR GONZÁLEZ / CORRESPONSAL 12/03/2018 08:47 p.m.

Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la UAEM (Foto. tomado de la web)

Morelos (La Silla Rota).- Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la UAEM, se registró como candidato a gobernador de Morelos. Tras hacer oficial su registro ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) como candidato del Partido Nueva Alianza, Vera dijo que hace justo seis años asumió la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios de Morelos.

La vida está llena de simbolismos, agregó, por lo que pronto asumirá la Gubernatura del estado.

"Hoy hace justamente seis años fui designado como Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y hoy estoy siendo registrado como candidato por el Partido Nueva Alianza para ocupar la Gubernatura de nuestro estado, lo cual nos habla de que seguramente en los próximos meses estaré tomando protesta como gobernador de nuestro estado.

"La vida está llena de simbolismos, la vida está mediada por una serie de simbolismos que en este momento nos hacen pensar que no solamente estaremos ocupando la Gubernatura, sino también estaremos gobernando con la gente y para la gente, estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo, estaremos dando lo mejor de nosotros, todos y cada uno de los candidatos, las candidatas del Partido Nueva Alianza que aspiran a algún cargo de elección, tanto en el estado como en el ámbito federal", dijo.

Alejandro Vera tiene por lo menos dos denuncias en contra, una de ellas por supuestamente haber comprometido las partidas presupuestales para saldar 450 millones de pesos de un crédito sin el consentimiento del Congreso local.

La otra acusación surgió en octubre pasado, cuando el Sindicato de la UAEM lo denunció por peculado, administración fraudulenta, abuso de confianza y corrupción, por la retención de cuotas sindicales.

Vera Jiménez fue detenido el pasado 24 de enero por presunto abuso de confianza cometido en agravio del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la universidad.

Fue ingresado al Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec. El juez le dictó arraigo domiciliario y ordenó no salir del estado mientras se lleva a cabo su proceso y entregar su pasaporte para evitar que salga del país. Cinco días después fue exonerado del delito de abuso de confianza.

"No hay temor"

Al respecto expresó que no tiene miedo de perder la candidatura porque no cometió ningún delito.

Se trata, agregó, de una persecución política en su contra.

"No, no hay temor, en lo absoluto, tengo abiertos procesos que van desde peculado hasta tráfico de órganos, me han acusado de todo, pero aquí estoy, aquí estoy sin ningún miedo, sin ningún temor haciendo frente a todas estas falsas acusaciones que ustedes como medios saben perfectamente bien del abuso que se hace del aparato judicial para descalificar a algún contendiente político.

"Cuento con un amparo que se ha resuelto de manera constitucional, se ha resuelto de fondo, se ha determinado que hay graves violaciones a mis derechos, a los derechos de mi esposa y que en consecuencia no hay razón para que giren una orden de reaprehensión en mi contra y en contar de mi esposa, que fue lo más infame que pudieron haber cometido los tiranos que nos gobiernan", dijo.

El ex rector de la Máxima Casa de Estudios de Morelos agregó que está a la espera de que le entreguen las prerrogativas necesarias para arrancar su campaña.

Sobre las encuestas que por lo pronto colocan a Cuauhtémoc Blanco como el mejor posicionado entre el electorado para ganar la Gubernatura del Estado, Vera dijo que pronto él será el primer lugar en las encuestas.

"Pienso que tenemos la razón, tenemos la inteligencia, los argumentos, la solvencia moral, la capacidad para gobernar y para hacernos del triunfo.

"Muy pronto estaré muy arriba en las encuestas", dijo.

