VIDEO. Con machete en mano, hombre corre a rockeros de una plaza

Ciudad de México (La Silla Rota).- Un anciano amenazó con un machete a cuatro jóvenes que estaban a punto de comenzar un concierto de rock en la plaza pública del pueblo de Tejalpa, en Morelos y el hecho se ha hehco viral en redes tras ser captado en video.

“Váyanse porque yo sí soy cabrón”, les gritó.

Enojado, el hombre intimidó a la banda Velóchet y le reprochó que los mariachis eran mejores.

Uno de los músicos intentó calmarlo y al final mejor decidieron irse.

“Recojan sus cosas chavos”, dijo.

“¡A chingar a su madre, bola de guangos! Yo soy ranchero, pobre y humilde. Esta música es pendeja, yo agarro, voy a Garibaldi, me llevo 50 mil pesos, me los gasto. Hasta las 6 de la mañana con pura botella y mariachi, no chingaderas”, se quejó el anciano.

Una persona que se encontraba en el lugar grabó el hecho y lo difundió en redes sociales.

Algunos internautas cuestionaron la falta de intervención de las autoridades.

Velóchet mejor guardó sus instrumentos musicales y el señor amagó con correr a cualquier otra persona que quisiera tocar en el zócalo del pueblo: “¡A chingar a su madre, guangos, y venga quien venga!”, les gritó.

