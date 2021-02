253 mujeres desaparecieron en Morelos durante el 2017

Morelos (La Silla Rota).- La desaparición de mujeres, principalmente niñas y jóvenes, va a la alza en Morelos.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en 2017 se reportaron 253 mujeres desaparecidas, cifra que superó por mucho a los 103 casos registrados un año antes.

“El año 2017 es, hasta hoy, el más violento para las mujeres en Morelos durante la administración del gobernador Graco Ramírez”, dijo Susana Díaz Pineda, vocera del Centro.

Esta cifra fue obtenida con la recopilación de las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General del Estado, dijo la activista, sin embargo, la cifra negra es de casi 800 mujeres desaparecidas el año pasado.

La recopilación de cada una de las fichas emitidas por la Fiscalía arroja esta cifra, lo preocupante es que, por información de esta misma autoridad, por cada ficha pública, cuando menos hay dos fichas que no se difunden, lo que hace que la cifra negra de mujeres desaparecidas casi alcance las 800".

“Desde finales del 2016 el número de fichas de búsqueda y localización emitidas por la Fiscalía del Estado se incrementó sin que el fiscal pudiera darnos la información de por qué se

estaba dando la desaparición de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, cuyo rango de

edades es entre 13 y 29 años”, dijo Díaz Pineda.

Además, en 2017 cuatro mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas fueron localizadas sin vida.

“Durante el año 2017 no solo se mantuvo la desaparición de mujeres, sino que se incrementó hasta alcanzar la cifra de 253, lo grave no es solamente la cantidad de desparecidas y la mediana respuesta de la Fiscalía para Iocalizarlas, sino también, las cuatro mujeres que han sido localizadas sin vida, dos en Ia zona sur y dos en la zona oriente, víctimas de feminicidio”, expresó.

De acuerdo con el reporte elaborado por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoca en conjunto con la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado, la efectividad de la Fiscalía en la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas es de 56.9 por ciento.

“Las autoridades, principalmente del Ejecutivo, minimizan el tema diciendo que las jóvenes se desaparecen ‘porque se van con el novio’, pero lo que no dicen es que una niña de 11 años no puede irse con un hombre de 60 o que un hombre no puede ‘robarse’ a una niña por segunda vez, como no dice tampoco por qué hay casos en los que las jóvenes desaparecen, las localizan y vuelven a desaparecer”, expresó Díaz Pineda.

Faltan nueve meses para que este gobierno termine, tiempo suficiente para frenar la desaparición de mujeres y localizar al mayor número de las que actualmente están desaparecidas”.

