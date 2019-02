Montserrat Oliver le mostró los pechos a Salma Hayek, Charlize Theron y Demi Moore ¿Por qué?

REDACCIÓN 07/02/2019 05:30 p.m.

Se desataron las confusiones en el programa "Montse & Joe", de Montserrat Olivier y Yolanda Andrade, donde confesaron que Oliver había mostrado los pechos a Salma Hayek, Charlize Theron, y Demi Moore.

De acuerdo con Vanguardia, Aldo Rendón, el fashionista y stylist de las estrellas estuvo como invitado en el programa de Andrade y Oliver, donde hizo un divertido análisis del #10YearChallenge de algunas famosas.

Todo iba bien hasta que Monserrat Olivier le preguntó a Aldo que si tuviera la oportunidad de convertirse en mujer un día o una semana, adentro de quién se metería.

Aldo respondió que más que meterse en alguien, prefería armar a su mujer perfecta: "Quiero tu pelo Motnse, quiero tu 'pelatzo', aparte cuántas mujeres tiene tu edad y están como tú, ni Cindy Crawford que tiene pelo espectacular, aunque quiero también tus ojos, también me los chingaba y además de tu cuerpo, no es porque estés tú, pero yo he visto todas las 'chichis' de todo el medio artístico, menos las de las pobres, pero las tuyas son las mejores las del medio artístico".

Tras este comentario Yolanda Andrade aprovechó para hacer una revelación: "Si es cierto, las chichis de Monserrat están cabronas, es más les voy a contar una anécdota: estábamos en casa de Salma Hayek y ella dijo: 'Las chiches de Monserrat son las más bonitas' y en eso Monserrat se levanta la blusa, es más estaba Cuarón, miento era Iñárritu, y estaban pura doble, pura extra, cómo se llamaban las artistas que estaban Montserrat".

A lo que Olivier contestó: "Estaban Demi Moore y Charlize Theron". "Yo las dejé ver, pero les dije, no se puede tocar, además las tiene rositas", agregó Yolanda entre risas, mientras que Montserrat Oliver intentaba detener los comentarios agradeciendo los halagos a sus pechos a la vez que eles recordaba que el programa no se trataba de sus bubis, sino de sus invitados.

