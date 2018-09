Diputados de NL se ponen al fin de acuerdo...contra alza al transporte

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 17/09/2018 09:35 p.m.

Monterrey, N. L- En una postura conjunta, los diputados se manifestaron en contra del incremento en las tarifas del transporte urbano, autorizado por el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CTEyV).

En rueda de prensa, los coordinadores de los ocho grupos legislativos reprobaron el alza en el servicio, que incluye el metro y taxis, y anunciaron una serie de acciones a realizar hacia el interior del Poder legislativo, para que ya no se dañe más el bolsillo de los ciudadanos.

Francisco Cienfuegos condenó que el Consejo Estatal esté cobrando sueldo sin trabajar.

Se debe de sancionar a quien esté cobrando y no esté trabajando y cuando se reúnen es solamente para asaltar los bolsillos de los ciudadanos de Nuevo León. Se tiene que sancionar al Consejo por no sesionar", comentó el Coordinador del GLPRI.

María Dolores Leal Cantú, coordinadora de la fracción del PANAL, exhortó a permisionarios que si no están de acuerdo y consideran que no es viable que renuncien a las concesiones, ya que "negocio que no deja, pues a dejar".

Del PVEM, la coordinadora Ivonne Bustos señaló que el incremento es lastimoso para los usuarios del transporte público. Agregó que se tiene que realizar una revisión puntual del Consejo Estatal del Transporte y que la Comisión de Costos sea la que respalde las tarifas y no el Gobierno del Estado.

En representación del PAN, su coordinador Carlos de la Fuente informó que solicitarán a la Agencia Estatal del Transporte los indicadores en los que se basaron para autorizar el alza.

Mañana mismo los 42 diputados estaremos solicitando a la Agencia Estatal del Transporte todos y cada uno de los indicadores a los que se refiere y justifica un alza a las tarifas del transporte público, y que la Comisión del Transporte tengamos un semáforo del transporte en nuestra página de internet, monitoreando y dando puntual seguimiento a las acciones donde de justifica el alza", expresó Carlos de la Fuente.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio se pronunció a favor de establecer candados en la Ley Estatal del Transporte para evitar nuevos incrementos de manera arbitraria. Dijo que hay que exigir que para un aumento se respeten los procesos marcados en la ley y se castigue a quien no cumpla con lo establecido en la normativa.

Asael Sepúlveda, líder de la bancada de PT, expresó que los precios deben de ir acorde a un servicio, sin embargo, el Consejo Estatal del Transporte no ha sesionado durante 46 meses y solamente se reunieron para dañar el bolsillo de los ciudadanos.

Aumentan tarifa; esto costaría el Metro de Monterrey

La coordinadora de la fracción de MORENA, Claudia Tapia, señaló que es necesario reformar la Ley Estatal del Transporte para modificar la conformación del CETyV.

Debemos de reformar la Ley Estatal del Transporte a fin de reconformar el Consejo Estatal del Transporte, fortalecer el Consejo para que cuente con representación ciudadana legitima", dijo Claudia Tapia Castelo.

Por parte de la bancada del PES, Tabita Ortiz, dijo que es "una bofetada para los ciudadanos" el incremento a las tarifas. Agregó que es una burla y una imposición.

El ajuste contempla incrementar un peso las tarifas ordinarias con tarjeta Feria, con un desliz mensual de 10 centavos, hasta el 1 de noviembre de 2021.

Para los pagos en efectivo, se avaló aumentar un peso, con un desliz de 50 centavos cada 90 días, también hasta el 1 de noviembre de 2021.

Además, incluye incrementar un peso el banderazo de taxis y un peso más por kilometraje, pero no se prevé aumentar la tarifa por tiempo.

En el caso del Metro, se prevé elevar la tarifa un peso y establecer un desliz de 10 centavos mensuales hasta 2021.

