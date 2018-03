MONTERREY

Con operación encubierta recuperan perro robado en NL

Dos sujetos amenazaron con un cuchillo a un menor de 15 años en Monterrey para robarle a su perro American Bully

DAVID CASAS / CORRESPONSAL 17/03/2018 02:59 p.m.

El cachorro fue ofrecido por Facebook (Foto. Tomada de web)

Nuevo León (La Silla Rota).- El pasado 10 de marzo dos individuos robaron a un jovencito un cachorro American Bully que fue recuperado tras una operación policíaca encubierta en Monterrey.

La tarde de ese día, el menor de 15 años y estudiante de secundaria paseaba con su perro de nombre Ronnie en el cruce de Caudillos y Libertadores, en la colonia Simón Bolívar al norte de la ciudad cuando fue amenazado con un cuchillo por dos hombres que transitaban en una motocicleta para hacer motocross.

Los individuos se llevaron el animal y desaparecieron por las calles del sector y en su denuncia el muchacho describió a los delincuentes como de unos 25 años, morenos, uno de ellos con tatuajes en cuello, brazos y piernas.

Tras días de investigación un amigo de la familia se dio cuenta que el cachorro estaba siendo ofrecido a la venta por una mujer en un grupo de Facebook.

Luego el amigo acordó la compra por 4 mil pesos y citó a la vendedora el pasado jueves a las 16:00 horas en el estacionamiento de una plaza que está en el cruce de Rodrigo Gómez y Aztlán al norte.

Pero todo estaba dentro de la operación de investigación y a la cita también llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones quienes detuvieron a la mujer y recuperaron el cachorro de tres meses, valuado en 15 mil pesos.

La señora dice que el perro se lo vendieron a su hijo, de 20 años, dice que el muchacho pagó 800 pesos por el perro", informó un familiar del joven propietario de perro.

El estudiante de secundaria no está seguro si el hijo de la mujer es uno de los asaltantes, pues de acuerdo a una de sus tías no lo puede reconocer y para no errar, prefiere decir que no sabe.

La investigación sigue debido a que fue un robo con violencia y los agentes revisan los vídeos de una cámara de vigilancia de un domicilio que grabó a los ladrones cuando se acercaron al joven.

