Monserrat Oliver habla por primera vez de sus fotos íntimas

Así terminó el escándalo de las fotos íntimas de Monserrat Oliver

"La pase de la fregada porque yo siempre me he cuidado y he cuidado las fotos que he hecho", Monserrat Olivier habla sobre la filtración de sus fotos íntimas (FOTO TOMADA DE WEB)

Hace unos meses Monserrat Oliver fue víctima de hackers y filtraron fotografías íntimas de la modelo junto a su novia Yaya Kosikova. Las imágenes eran claras, las dos mujeres en un momento de intimidad y otras de ellas posando en topless durante unas vacaciones.

De acuerdo con Publimetro, al momento del incidente Monserrat solo escribió al respecto, pero luego de cinco meses Montserrat habló con detalles sobre la situación, durante su presencia en La Saga con Adela Micha, a quien le confesó, "la pase de la fregada porque yo siempre me he cuidado y he cuidado las fotos que he hecho, nunca he hecho Playboy, ni H, ni esas cosas; no lo juzgo pero no he hecho nada", expresó Oliver.

Y agregó, "nunca he ocultado nada, más tampoco soy muy abierta, ni he mostrado mi intimidad, entonces que hayan invadido así mi intimidad... Sí estuvo mal a lo mejor tomarme las fotos, eran unas fotos que me tomé con un fotógrafo que quiso tomármelas ¿y?´, como si la demás gente no se las tomara también, pero ya que alguien te las agarre y las pongas, ps bueno; la moraleja es que a todas las chavitas que hoy en día les da por tomarse fotos y mandarlas en el celular, no se las manden porque entonces al rato las van a sacar en todo su colegio".

Asimismo, expresó que no ha tenido respuesta de las autoridades, ´no me dieron razón, no me dieron ningún dato, no me dieron nada. Digo, perdón no los quiero ofender pero nunca me dijeron en qué acabó la bolita´, finalizó Oliver.





