Monse, víctima de helicopterazo de Navarrete, pide ayuda a EPN

La menor que sobrevivió aquel terrible accidente donde perdieron la vida 12 personas, solicita a los dos jefes de estado apoyo para sus estudios y su casa

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 11/04/2018 10:22 a.m.

Monse, víctima de helicopterazo de Navarrete, pide ayuda a EPN. Foto Twitter

OAXACA, Oaxaca (La Silla Rota).- La niña Monserrat González Hernández, quien perdió su pierna derecha durante el accidente aéreo en Santiago Jamiltepec el pasado 16 de febrero, pidió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa no dejarla en desamparo.

En un video que ha alcanzado los más de tres mil retuits desde la cuenta de Elda González @alynmon, la menor sobreviviente de aquel terrible accidente donde perdieron la vida 12 personas, le solicita a los dos jefes de estado apoyo para sus estudios, su casa y transporte.

"Mi nombre es Monserrat González Hernández soy la niña afectada de aquel accidente de aquel accidente de donde venia viajando el señor gobernador en Santiago Jamiltepec; yo le quiero pedir y al señor presidente Enrique Peña Nieto que me den un seguro de vida, que me ayuden en mi casa, en mis estudios y que me ayuden con transporte porque no tengo un pie y mi otro pie miren como está".

La menor muestra su pie izquierdo, el cual es apoyado en una silla y se observa con una estructura metálica que lo sostiene.

El próximo 16 de abril se cumplen dos meses delque derivó por la pérdida del control de los pilotos del helicóptero Black Hawk cuando descendía en el campo Aviación, en Santiago. En la nave viajaba el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; el gobernadory funcionarios estatales que acudían a socorrer a la población que había sufrió unde 7.2 grados. Delno se registraron pérdidas humanas, pero con la caída de la aeronave provocó la muerte de dos menores de edad, 4 hombres y 5 mujeres.

Monserrat se encuentra en un hospital de la Ciudad de México y desde ahí solicitó la ayuda los funcionarios para superar su tragedia.

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de su titular Salvador Cienfuegos asumió la responsabilidad del accidente y se comprometió a apoyar e indemnizar a los familiares de las víctimas.

