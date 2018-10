Una joven monja colgó el hábito para convertirse en actriz porno

REDACCIÓN 29/10/2018 03:47 p.m.

Recientemente una mujer paralizo a su país debido a su cambio radical en su vida, y es que esta mujer dejó los hábitos por el cine para adultos.

De acuerdo a El Ciudadano, Yudy Pineda Vásquez de 28 años ingresó desde muy pequeña a un convento de monjas en el que permaneció a los largo de 8 años. Recientemente Yudi, a pesar de la gran tradición eclesiástica que le infundo su abuela, dejó los votos para siempre.

La joven un día se enamoró de un hombre y la pasión llevó a que ella tuviera que elegir entre sus hábitos o su corazón.

"La verdad, conocí un chico que daba la catequesis para preparar a los niños para la primera comunión y me enamoré de él. Entonces ya decidí no estar más en la vocación. Hablé con la hermana y le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, me había enamorado, y me salí del convento" contó Yudy Pineda.

Unos años después la joven tuvo hijos y comenzó a incursionar en la onda de los "webcamers", pero ante la falta de seguidores y de dinero, Yudy Pineda comenzó a deprimirse y sentirse perdida.

Buscando ganancias económicas, fue que llegó hasta su vida un director de cine XXX llamado Juan Bustos, que la guió para que ella pudiera entrar en la industria de contenido para adultos y que allí, probablemente su problema económico desapareciera.

"Cuando me confieso con el padre, le digo que me perdone por todos los días entrar en el proceso de masturbación y en películas ´nopor´. Me siento bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz y tranquilidad cuando estoy allá. Trato de entrar lo más decente que pueda, y no falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a la misa".

"Me fui para Urabá. Soy muy católica. Demasiado. De hecho, cuando me fui para Urabá, estuve en un colegio que visitaban las monjas y decidí entrar a esa vocación. Entré a eso de los 10 años de edad. Duré en el convento ocho años, en el cual me sentí muy contenta", declaró Yudy Pineda.

¿Cómo les dijo Yudy a sus hijos, de que es lo que trabaja?

Además, Yudy recientemente hizo un video donde cuenta como fue el hecho de explicarles a sus hijos su nuevo trabajo, para buscar evitar que estos sufrieran bullying en la escuela.

