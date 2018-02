MÓNICA JAEL FRAGOSO MALDONADO

Priista niega candidatura de Morena; analiza denunciar ante la Fiscalía

La exdiputada mexiquense aclaró que no participó en ningún proceso interno de Morena e indicó que es un acto irresponsable que la incluyeran

AMÉRICA MUÑOZ 19/02/2018 09:12 p.m.

Mónica Jael Fragoso Maldonado (Especial)

TOLUCA.- Mónica Jael Fragoso Maldonado, ex panista, quien recién se incorporó a las filas del Partido Revolucionario institucional (PRI) como coordinadora municipal de Más Fortalecimiento Político (+FP), apareció ayer en las listas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como precandidata a diputada federal por Distrito local 34, motivo por el cual analiza entablar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de comprobarse que ingresaron documentos sin autorización.

La exdiputada mexiquense aclaró que no participó en ningún proceso interno de Morena, al que calificó como desaseado, e indicó que es un acto irresponsable que la hayan incluido en la lista de aspirantes porque ello le provocó daño moral.

"Nunca me he caracterizado por andar de un partido a otro; he trabajado desde una sola trinchera y desde que me incorporé a +FP dejé claro que pertenezco a una estructura que tiene el objetivo de construir una nueva forma de hacer política que concuerda con lo vengo desarrollando desde hace 17 años".

Dijo desconocer cuál fue la intensión que tuvo el Consejo de Morena de haberla incluido en su lista de aspirantes pero de encontrar elementos para entablar una acción legal, lo hará.

Pese al daño: "Ni siquiera un usted disculpe", le ofrecieron los dirigentes de Morena en el estado de México, aseguró.

Fragoso Maldonado sostuvo que ella no renunció al Partido Acción Nacional (PAN) sino que el partido la expulsó por haber denunciado cuestiones en los que ella no estuvo de acuerdo por ser contrarias a los estatutos, pero "mi línea de trabajo ha sido íntegra y cuando me invitaron a MásFP me convenció el seguir trabajando en favor de los ciudadanos".

Subrayó, sin embargo, que no se entrampará en las descalificaciones, ya que la ciudadanía está cansada de la clase política y lo que se requiere son proyectos enfocados a mejorar las condiciones sociales, "menos pleito y sí más acción.

En tanto, Ricardo Moreno Bastida, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, sostuvo que se trató de un error "involuntario", mismo que la Comisión Nacional de Elecciones corrigió casi de manera inmediata el día de ayer.

"La candidata de Morena para el Distrito local 34 es Miroslava Carrillo", confirmó.

Aunque, agregó que en algún momento Morena valoró la figura de Fragoso Maldonado para postularla a algún cargo de elección popular, no se concretó su incorporación al partido.

Mónica Jael Fragoso Maldonado fue diputada local y aspirante de Acción Nacional a la presidencia Municipal de Toluca. Antes de su adhesión a Más FP, presidía la Asociación Mujeres Sí Toluca.

En el 2017, fue expulsada del Partido Acción Nacional por supuestos actos de deslealtad, motivo por el cual presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el INE; todos prosperaron por anomalías en el procedimiento de su expulsión. Sin embargo, no regresó al blanquiazul por considerar que no había las condiciones para hacerlo.

fmma