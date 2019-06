Mon Laferte se desnuda para mostrar sus tatuajes más íntimos con un enigmático topless

REDACCIÓN 04/06/2019 08:05 p.m.

Mon Laferte se desnudó para mostrar sus tatuajes más íntimos con un enigmático topless; la cantante chilena, no solo ha cautivado al público con su voz, sus letras y su personalidad, también lo ha hecho con su sensualidad, la cual ha dejado sin aliento a más de uno.

De acuerdo con Publimetro, en Instagram, Laferte publicó una imagen en la que se le puede ver si sostén y mostrando varios de sus tatuajes.

"Mi primer tattoo (A principios de los dosmiles era bacan tatuarse la cintura)", escribió Mon Laferte, quien recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

"Recuerdo que en una entrevista dijiste que no cualquiera podía ver ese tatuaje. Me siento importante". "Me gustan esas alas". "Eres preciosa!", fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante de 36 años de edad.

nl

LEA TAMBIEN Le llueven críticas a Tom Holland por hacer comentario machista y ahora piden sabotear su película Tom Holland se defiende del bullying que sufrió con comentario este comentario y en redes no lo bajan de "machista"

LEA TAMBIEN Fotos disparan rumores de un segundo embarazo de Anahí y Manuel Velasco Anahí y Manuel Velasco podrían estar esperando su segundo hijo y estas fotos serían la prueba

LEA TAMBIEN Eiza González en la mira, su buena obra en el mural de Tijuana y su sexy bikini dan de qué hablar Sin dejar a un lado su sensualidad, Eiza González, se sumó a la restauración del Mural de la Hermandad en Tijuana, y además compartió una sensual foto en bikini