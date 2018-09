Primero fue Momo y ahora Olivia, alertan por nuevo engaño viral de WhatsApp

El terror sigue apoderándose de WhatsApp, hace unos meses surgió Momo y ahora es Olivia, el nuevo supuesto ser maligno que llega hasta ti a través de un mensaje.

De acuerdo con Publimetro, Olivia tiene un modus operandi muy similar al de Momo pero con unos fines más peligrosos, sobre todo para los usuarios más jóvenes de la aplicación de mensajería instantánea. Y es que este presunto ser aterrador, en realidad manda contenido pornográfico a los usuarios.

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A