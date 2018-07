"WhatsAppea con Momo" el nuevo y escalofriante reto viral

REDACCIÓN 14/07/2018 04:39 p.m.

Alrededor del mundo está circulando un nuevo reto viral, se trata de mandar mensajes por WhatsApp a "Momo", un usuario de la red social que al parecer intenta asustarte y lo ha logrado con muchos, algunos afirman haber sufrido "ataques" de pánico por las respuestas de la niña "Momo".

De acuerdo con Trome, todo comenzó a través de Facebook, en donde un usuario de la red social compartió el número +81 3-4510-253 proveniente de Japón, acompañado de un mensaje de auxilio.

Una vez que tú agregas a ese número a tu cuenta de WhatsApp, tienes que tener cuidado y es que, muchas personas han afirmado que este número está maldito y aparece el personaje de terror llamado 'Momo'.

'Momo' es el nombre que te aparece una vez que colocas el número celular y entras a su 'perfil' de WhatsApp y está acompañada de una imagen terrorífica con los ojos abiertos, 'brazos' de ave como si fuera una harpía, y una sonrisa escalofriante de oreja a oreja.

La leyenda urbana de Internet afirma que si le hablas a 'Momo' , aún así seas de Perú, México, Estados Unidos, Sudáfrica o cualquier otro país, este te responderá con el idioma correspondiente, volviéndose aún más famoso de lo que realmente se creía.

Un joven probó en poner a 'Momo' en WhatsApp y decirle una serie de improperios que, a cualquier persona, dejarían muy enojado; sin embargo, este recibió la peor respuesta por parte de 'Momo' y es que estaba siendo 'doxeado' (acceder a información privada) por el ser maligno.

'Momo' le mostró imágenes deliberadamente desagradables y, según cuenta la historia, una foto de WhatsApp era la de una niña asesinada. Dross, uno de los youtubers más famosos del mundo, afirma que la fotografía, al no aparecer en Internet común y corriente, tuvo dos opciones de tenerlas. El primero, de la Deep Web. El segundo, esta 'persona' perpetró dicho acto.

"Se parece a la muñeca de tu hermana" , fue el mensaje que la persona recibió en WhatsApp mientras 'Momo' le enviaba otra fotografía con un maniquí exactamente igual al que tenía la hermana del muchacho, por lo que dejó de hablarle en ese momento y lo eliminó de la aplicación móvil.

No se supo más sobre el muchacho y mucho menos acerca de la situación que pasó con 'Momo' , pero lo que sí sabemos y te podemos decir es que tengas mucho cuidado con las personas a las que agregues a tu WhatsApp y es que no necesariamente puede ser un 'ente', también puede ser un hacker o, quién sabe, algo que no conocemos y que escapa de nuestra imaginación.

¿Cuál es el origen de "Momo"?

Hay que aclarar que la imagen de perfil de 'Momo' no es una persona. Efectivamente puede ser considerado un monstruo o un espectro, pero no es real. Esta figura fue vista por primera vez en Japón en el año 2016 cuando muchas personas se tomaron fotografías con ella:

La explicación de su existencia se debe a un museo ubicado en el distrito de Ginza, en Tokio. Llamado 'Vanilla Gallery', este sitio es conocido por hacer exposiciones de arte alternativo y a menudo de tipo terrorífico. En el 2016 abrieron una exposición sobre fantasmas y espectros, en la que destacaba esta escultura humanoide de "mujer-pájaro".

Muchos visitantes fueron al lugar a tomarse fotos con este curioso elemento artístico. Más de uno quedó encantado con la particular pieza y elogió el trabajo del artista. Así pues, la "Mujer-pájaro" es solo producto de la mente de alguien muy creativo.

