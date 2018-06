ELECCIONES 2018

Los momentos clave del tercer debate chilango

A diez días de los comicios del 1 de julio, los candidatos a jefe de Gobierno de la CDMX debatieron sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno

REDACCIÓN 20/06/2018 08:01 p.m.

Los momentos clave del tercer debate chilango. (Foto: Especial)

En el último y tercer debate para jefe de gobierno de la Ciudad de México, los siete aspirantes a ocupar el cargo siguieron con los ataques y acusaciones a sus contrincantes a diez días de los próximos comicios del 1 de julio.

Los temas que debatieron los candidatos fueron sobre Gobierno y Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los siete aspirantes a ocupar el cargo de jefe de gobierno son: Alejandra Barrales, candidata de la coalición “Por la CDMX al Frente” (PAN-PRD-MC); Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES); Marco Rascón, candidato del Partido Humanista (PH); Mariana Boy, candidata por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Mikel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Purificación Carpinteyro, candidata del Partido Nueva Alianza (Panal) y Lorena Osornio, candidata independiente.

La Silla Rota te presenta los momentos clave del tercer y último debate chilango:

* El primer momento se lo llevó el candidato del PRI, Mikel Arriola, pues acusó que Alfonso Suárez del Real, coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum fue señalado por una víctima de trata. Lo denunció por cinco años de prostitución. La víctima con el seudónimo “Mayra” fue secuestrada en 1990 cuando tenía 17 años, y según el candidato, a partir de esa fecha la prostituyeron todos los días. “Las madrotas” Soledad Ramírez, asesinada y Alejandra Gil, sentenciada a 15 años de prisión por trata de personas entregaron a Suarez Real, empleado de Dolores Padierna 150 pesos diarios por mujer entre 2000 y 2005. Tenía 60 mujeres, así a Suárez se le entregaban 270 mil pesos mensuales.

* En respuesta a Sheinbaum que acusó al gobierno del PRD por actos de corrupción que han generado ingobernabilidad en la capital del país, la candidata de la coalición “Por la CDMX al Frente”, Alejandra Barrales dijo que no es responsable del actual gobierno y señaló que los que critican al PRD y a los gobiernos en la ciudad antes estaban con Morena: “Lo que ustedes tienen contra Mancera es coraje y venganza porque no aceptó las corruptelas de la Línea 12.” Señaló la perredista.

Además, Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de Mikel Arriola y dijo que viniendo del PRI nada puede ser una sorpresa, ya que “todo mundo sabe lo que es el gobierno de Mancera”, y miró a Barrales.

* En otro momento del debate, la ex delegada de Tlalpan criticó al gobierno de la ciudad por usar los recursos para la compra del voto en la actual elección para Barrales con 3,000 mdp desviados y denunció que el gobierno amenaza a los trabajadores de la ciudad para votar por una candidata. “Nunca pediremos que un trabajador bote por alguien, en muchas delegaciones se sienten dueños del centro histórico y no permiten que se realicen eventos”.

Por su parte, la candidata frentista, le contestó a Sheinbaum y le afirmó que “le va a ganar”, y que no va a dar buenas cuentas a su jefe (en alusión a Andrés Manuel López Obrador), quien a pesar de que la “sacó a pasear hasta dos veces a la semana, de la mano, no podrás explicarle que perdiste la ciudad. La gente sabe votar con razón, hay que respetar a los capitalinos”, afirmó.

* La candidata del PVEM, Mariana Boy, señaló que a lo largo de la campaña no se ha dedicado a atacar, sin embargo, dijo que, “no puedo dejar de cuestionar a Arriola por incongruencia, cuando fue director del IMSS le incumplió a la gente con los vales de medicinas, eso le ha afectado a las familias, él no cumplió esa promesa y además, el PVEM y el PRI vamos solos, no tenemos nada que ver”.

En tanto, Mikel Arriola respondió a la abanderada del Verde: “¡Qué bueno que no tememos nada qué ver. Baja tus apuntes y explica!, lo que dices sobre mi gestión en el IMSS es erróneo", reviró.

* Barrales expuso su propuesta metropolitana de que un consejo tome decisiones en materia ambiental y de movilidad, así como que el Instituto de Planeaciones Públicas sea un organismo que será regidor en la materia, acto seguido, la frentista sacó una encuesta que la pone a la cabeza y le dijo a Sheinbaum:

“Claudia, si tanto crees en las encuestas, no estés tan segura de lo que lees. Vale lo mismo ésta que en las que tú crees”.

La respuesta de la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” fue inmediata, pues criticó la encuesta de Alejandra Barrales por la firma de “Pinocho y Asociados” y añadió que “Nosotros tenemos un proyecto honesto, para bridar seguridad, servicios y resolver movilidad y derechos ausentes."

* Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, le expresó a Mikel Arriola que “ha de ser horrible ser priísta. Dormirte en la noche y amanecer siendo priísta”, consideró.

Por su parte, Mikel Arriola le respondió de manera inmediata a Rascón diciendo que: “Ha de ser horrible ser palero de Claudia Sheinbaum”, todo ello porque el candidato del PH, felicitó a Sheinbaum con quien coincidió en algunas acciones para damnificados del sismo.

* Mikel Arriola señaló que Sheinbaum fue un desastre en su gobierno, “Las lesiones por arma aumentaron 80%; los delitos sexuales, 70%; familias sin acceso a la canasta básica 60%; desempleo en tu administración, 10%”

* La candidata del Panal, Purificación Carpinteyro, atacó a Sheinbaum y dijo que “es ridículo que ella hable de transparencia”, pues tiene sangre en las manos por la opacidad con el colegio Enrique Rébsamen, el cual se desplomó en pasado sismo del 19 de septiembre.

“Claudia, no te burles de la ciudadanía, es una vergüenza”, asentó Purificación.

* Marco Rascón consideró que el lopezobradorismo es aliado del neoliberalismo.

* Barrales acusó que Sheinbaum es “pura simulación” como cuando su marido fue a la cárcel y se quedó callada. “Esta es tu campaña a la corrupción”, le dijo, al mostrarle una cartulina con gente cuestionada como Mario Delgado, Francisco Chiguil, su exmarido Carlos Imaz o Layda Sansores.

jamp