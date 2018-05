AMLO EN TV AZTECA

Los momentos clave de AMLO en Tv Azteca

El candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" habló acerca del NAICM, Slim y el documental "Populismo en América Latina"

REDACCIÓN 08/05/2018 12:30 p.m.

López Obrador aseguró al periodista Javier Alatorre que está en contra del derroche de recursos en el NAICM. (Especial)

El candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, se presentó en un noticiero de Tv Azteca, en donde habló de los temas que al día de hoya han marcado su campaña.

Estos fueron algunos de los puntos clave del candidato tabasqueño con el periodista Javier Alatorre:

EMPRESARIOS

Al ser cuestionado de cómo mantener las inversiones en el país y que este siga siendo atractivo, Andrés Manuel dijo que promoverá el desarrollo del sector privado y que ese sector será

Asimismo, indicó que la inversión de ese sector va a ser "semilla y detonaremos la inversión".

ASÍ PROMETIÓ AMLO "VERDAD" EN CASO AYOTZINAPA

Esto le declara en un contexto de tensión entre el aspirante de Morena y el sector privado.

Confirmó que no se van a confiscar ni expropiar bienes, y que no perseguirá al sector empresarial mientras no realicen actividades ilícitas.

NUEVO AEROPUERTO

Del controversial tema de cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), López Obrador se pronunció en contra del derroche de recursos públicos en una sola obra.

Sin cambiar mucho el discurso, dijo que se puede hacer el aeropuerto con menos recursos y comparó las cifras entre el NAICM y la Base Militar de Santa Lucía.

CARLOS SLIM

Al hablar del NAICM, el aspirante de "Juntos Haremos Historia" refirió que dos de las cinco partes del proyecto pertenecen a al empresario Carlos Slim, mientras que su cuñado es dueño de una parte más.

DOCUMENTAL

Aseguró que se enteró de que habían ofrecido dinero a las televisoras para que transmitieran la serie documental "Populismo en América Latina", material audiovisual que le dedica el último capítulo al morenista, por lo que agradeció a la televisora de no " prestarse".

No tengo oficina de espionaje, pero de todo eso me entero", aseguró.

