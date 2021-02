Los 8 momentos clave del conversatorio entre candidatos y familiares de desaparecidos

Xalapa, Ver. – Durante cuatro horas ininterrumpidas -por primera vez en un proceso electoral en Veracruz- los tres candidatos y la candidata a Gobernador participaron en un conversatorio con integrantes de nueve colectivos de familiares de desaparecidos.

A pesar de las posturas políticas de cada contendiente, todos coincidieron en tres de siete cuestionamientos realizados por las víctimas indirectas; aunque el evento también evidenció diferencias en las estrategias que implementarán de ser elegidos como mandatario estatal el próximo 1 de julio de 2018.

La Silla Rota te presenta los ocho momentos clave durante el conversatorio “Respuesta al Problema de las Desapariciones en Veracruz”, donde relucieron confrontaciones entre los aspirantes y reclamos de los familiares de desaparecidos.

Por ''irresponsabilidad'' fiscal veracruzano sería llamado a comparecer

1.- Cuitláhuac García ofrece disculpa pública a madres de desaparecidos

En su primera intervención, Cuitláhuac García Jiménez, candidato por la coalición Morena-PES-PT, ofreció una disculpa pública a madres de desaparecidos, al reconocer que, mediante declaraciones dio pie a que se malinterpretara su diagnóstico sobre el tema de desaparecidos en Veracruz.

El pasado 22 de mayo, durante un evento con empresarios de Xalapa, el morenista afirmó que el 60% de los cuerpos localizados en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, son jóvenes menores de 30 años que se dedicaban a delinquir.

“Yo cometí el error de declarar que la mayoría de los cuerpos encontrados en fosas son jóvenes; nunca agregué el término, que otros quisieran, de que eran criminales. Tengo la concepción que los jóvenes son víctimas de este régimen”, dijo García.

Agregó que, durante su labor como diputado federal, fue miembro de la Comisión Derechos Humanos, la cual discutió las modificaciones a la Ley General de Víctimas y de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Entre sus trabajos como legislador, aseguró que detectó vacíos legales, por donde las autoridades encontraron oportunidades de cómo evadir sus responsabilidades en esta materia. Y citó como ejemplo que en la ley General de Víctimas se incluyó un párrafo en el que dice que el Estado podrá solventar los gastos de los exámenes de identificación de cuerpos, sin que ello representa una obligación.

“El término podrá es muy distinto al deberá, porque es una obligación del Estado, la de solventar todos los gastos. No acepto que no hay recursos. Sí los hay y el actual gobierno gasta 50 millones de pesos en viáticos de altos funcionarios que se transportan en avión”, criticó el candidato.

2.- Madres piden que inmuebles decomisados a exduartistas se empleen en materia de desaparecidos

Integrantes del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, preguntaron a los candidatos si estarían dispuestos a garantizar que el dinero de la venta de inmuebles decomisados a exfuncionarios con imputaciones por desaparición forzada, sea destinado para el fondo de ayuda y la búsqueda de personas desaparecidos, estarían dispuestos a firmar esta petición.

Los cuatro aspirantes se manifestaron a favor de la propuesta. En el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, señaló que la venta del rancho La Cartuja, propiedad del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, podría destinarse a servicios de infraestructura.

Como ejemplo, citó la actualización del Registro Público de Personas Desaparecidas (Repupedes), la cual reconoció que, por falta de recursos, solo contiene información hasta el mes de diciembre de 2016.

Sobre este tema, Esperanza Hernández Hernández, del colectivo “Buscando a nuestros desaparecidas y desaparecidos en Veracruz”, exhortó a los candidatos, con tono de protesta, que se comprometieran con su firma para que esos fondos se inviertan en la búsqueda de sus familiares; ella busca a Xóchitl Celeste Castañeda Hernández, desaparecida en Xalapa, desde el 05 de febrero de 2013.

“Todo lo que se robaron esos funcionarios corruptos, que nos quitaron a nuestros hijos, deben de invertirlo en eso, y no en campañas. En mi caso van cinco años llorando por mi hija, la vida nos la cambian vilmente a todos. Ya estuvo bueno de que están en campañas y prometan y cuando llegan al gobierno se olvidan”, criticó.

3.- Tema de desaparecidos será de atención permanente: Miguel Ángel Yunes

Miguel Ángel Yunes Márquez, abanderado de la coalición PAN-PRD-MC, aseguró que el tema de desaparecidos será de atención permanente en su gobierno. Asimismo, aceptó que desconoce a fondo dicha problemática y que por ello recurrirá al apoyo de las víctimas indirectas y asociaciones civiles.

"Hay que ser humilde y reconocer que el gobernador no sabe todo. Vamos a fomentar la participación activa de los familiares en el diseño y la implementación de políticas públicas en materia de personas desaparecidas, toda vez que los colectivos tienen un conocimiento práctico por su búsqueda desde hace mucho tiempo", señaló Yunes Márquez.

Entre las propuestas que el exalcalde de Boca del Río mencionó en la primera ronda, dijo que canalizará recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) para la identificación de restos humanos y reactivará el Fondo de Apoyo a Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

Cabe mencionar que fue el único de los 4 candidatos que se levantó de su asiento durante el conversatorio y lo hizo cuando su similar, Cuitláhuac García, emitió sus propuestas ante los nueve colectivos.

4.- Relación del próximo gobernador con la Fiscalía de Veracruz

Blanca Rosa Hernández, integrante del colectivo Por la Paz Xalapa, preguntó a los candidatos sobre cómo será su relación con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE); que ha sido una de las críticas más recurrentes durante la presente administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Judith González Sheridan, aseguró que mostraría respeto, pero a su vez exigiría respeto para las víctimas indirectas. “El Fiscal debe ser una persona con carácter, pero con sensibilidad. Una persona que atienda y respete a todo aquel que se le acerque, no es posible que tengamos un fiscal insensible. Tenemos que hacerlos respetar a nuestras autoridades y el que no sirva, va pa fuera”.

Apenas el pasado 07 de junio, madres de desaparecidos criticaron que funcionarios de la Fiscalía de Veracruz usaron el nombre de “#EquipoFGEDesaparecidos” para un equipo de futbol amateur. Acto que calificaron como revictimizante.

A la postura de Sheridan se sumaron José Yunes Zorrilla y Cuitláhuac García; este último subrayó que, a la brevedad, solicitará al jefe de la bancada de Morena en el Congreso Local, Zenyazen Escobar García, para llamar a comparecer al titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz.

“Con todo respeto para los legisladores de nuestro movimiento, exhorto a que inmediato redacten un punto de acuerdo para que se convoque al actual Fiscal y que se entreviste con ustedes para que le hagan saber sus observaciones”, dijo en el conversatorio.

Miguel Ángel Yunes, fue el único que difirió de sus contrincantes al asegurar que su relación con el Fiscal General y con el titular del Poder Judicial será cercana, respetando la autonomía que mandata la ley.

5.- Todo desaparecido merece la presunción de vida: José Yunes Zorrilla

José Yunes Zorrilla, candidato por la alianza PRI-PVEM, dijo al inicio de su intervención que no elevaría el tono de su voz, como si se tratara de un mitin político, y que mostraría respeto para el tema de desaparecidos, que consideró como “hechos que desgarrar a la sociedad”

Destacó que como diputado federal votó a favor de la Ley General de Víctimas; y por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en su papel de Senador.

Dijo que al igual que cuatro entidades del país, él impulsará como ejecutivo en Veracruz la Ley de Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas, ya que así se daría certidumbre legal a las personas desaparecidas en derechos como de tutelaje, de patria potestad o de bienes materiales.

“Bajo ninguna circunstancia se puede quitarle la presunción de vida a una persona desaparecida (…) a partir del 01 de diciembre presentaré las iniciativas al Congreso, con la participación de familiares de desaparecidos”, sostuvo.

6.- Candidatos coinciden, Comisión de Búsqueda requiere autonomía

Carlos Saldaña Grajales, integrante del colectivo Familias Enlace Xalapa, cuestionó si entre los planes del futuro gobernador o gobernadora está convertir a la Comisión Estatal de Búsqueda, en una subsecretaría de la Secretaría de Gobierno. Los cuatro entrevistados coincidieron en que más que ello, el organismo requiere autonomía.

Cuitláhuac García, dijo que se buscaría que el nivel de representatividad sea el mismo que el de un subsecretario, pero con autonomía. Lo anterior, al opinar que el trabajo del comisionado no debe estar sujeto a la voluntad del ejecutivo en turno, sino de una asamblea, que dijo, podría ser integrada por víctimas indirectas o miembros de la academia.

Miguel Ángel Yunes, se sumó a la postura del morenista, y dijo que el comisionado de búsqueda deberá de ser autónomo. “Que tenga la posibilidad, sin estar sujetado a la voluntad del ejecutivo, que rinda cuentas a los colectivos”.

Judith González, propuso que el 03 de diciembre enviará la iniciativa para elevar a rango constitucional la autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la CEAIVV, para que ambas cuenten con presupuesto propio y sea el pleno de la legislatura quien designe a los titulares.

En tanto, José Yunes mencionó que hacer de la Comisión Estatal de Búsqueda, una subsecretaría generaría algo adverso. “Buscamos que los órganos públicos en temas tan importantes, deben ciudadanizarse”, señaló.

7.- “De no ser favorecida con el voto legislaré por desaparecidos”: Judith Sheridan

Miriam Judith González Sheridan, candidata del Partido Nueva Alianza (PNAL) reconoció que las preferencias electorales no son favorables para ella hasta el momento, no obstante, reconoció la labor de los colectivos, y dijo que, aunque no sea favorecida con el voto retomará actividades como legisladora -cargo en el que se encuentra de licencia- para legislar en favor de las víctimas.

“Respeto y estoy orgullosa de que mujeres valientes sean las que se hayan puesto a trabajar. Solo una madre sabe que por un hijo es capaz de dar la vida”, compartió con los asistentes.

Entre sus propuestas, expuso que impulsará la elaboración de la Ley de Desaparición Forzada en Veracruz sin que sea una copia de la Ley federal, tomando en cuenta las opiniones de todos los colectivos presentes y miembros de la sociedad civil.

González Sheridan coincidió con el candidato tricolor José Yunes y propuso la Ley de Presunción de Ausencia, además de adicionar un capítulo en el Código Civil para la regulación especial de ausencia, con la finalidad de que sea más eficiente la aplicación de justicia.

8.- “Ignorancia es proporcional a su soberbia”: critican familiares

Óscar Espino, integrantes del colectivo familiares en Búsqueda María Herrera, aseguró que, con base en lo referido por los cuatro candidatos, su ignorancia y soberbia en relación con el tema de los desaparecidos es la misma. “Llegaron al conversatorio con víctimas indirectas a decir sólo una serie de mentiras, ya que ninguna de las propuestas se encuentra incluida en sus plataformas políticas”, dijo.

“Ustedes no saben cómo, cuánto, con qué y vienen y dicen '¡ayúdennos!'; las autoridades van a ser ustedes, pero escogen la participación ciudadana para que les hagamos el trabajo”, manifestó el activista.

El también catedrático de la Universidad Veracruzana (UV) pidió a los políticos, primero, leer la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para homologarla en Veracruz “y después vienen con nosotros a decirnos, porque si no, no vamos a avanzar.”

No queremos que digan que van a destinar un chingo de dinero porque van a seguir desapareciendo las personas. Queremos que nos digan qué van a hacer para que ya no pase. Que la delincuencia organizada, que está coludida con el Estado, deje de organizarse; por favor, prométannos que ya no se van a organizar”, sentenció.

