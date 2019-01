¡Malas Noticias! Netflix ya no te dejará compartir tu cuenta, usará inteligencia artificial para evitarlo

REDACCIÓN 15/01/2019 01:15 p.m.

La plataforma de streaming Netflix sorprendió a todos sus suscriptores con una nueva herramienta que utilizará para regular sus cuentas y es que tras han localizado uno de sus mayores pérdidas monetarias y es el préstamo de cuentas entre conocidos.

Si tienes una cuenta de Netflix probablemente te ha pasado la siguiente situación: empiezas a pagar la suscripción y compartes la contraseña de la cuenta con tu familia, tu pareja o un amigo cercano. De repente alguna de esas personas le da los datos a alguien más y terminan en las manos del primo del suegro de tu mejor amigo. Si no te ha pasado, tal vez seas tú quien se ha beneficiado de este sistema.

¡OLVÍDATE DE LA GASOLINA! ESTOS SON LOS AUTOS ELÉCTRICOS QUE YA PUEDES ENCONTRAR EN MÉXICO

Si a ti no te molesta que esto pase, seguramente a Netflix sí. La plataforma considera ilegal compartir la contraseña de la cuenta con personas que no son familia o no comparten el mismo techo. Por eso en medio del CES 2019 un anuncio llamó bastante la atención, pues prometió acabar con esta práctica.

Una compañía de software británica llamada Synamedia fue la protagonista de este hecho. Según la empresa, se está trabajando en una inteligencia artificial para evitar que los usuarios compartan su contraseña. Obviamente esto aplicaría para casos fuera del núcleo doméstico de la persona que está pagando la suscripción.

Synamedia explicó que su estrategia pretende prevenir la pérdida de miles de millones de dólares para plataformas como Netflix. Esto, teniendo en cuenta que un 26% de los millenials comparten sus contraseñas con alguien más.

Con información de Fayer Wayer.

auc