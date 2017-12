Menstruación

Modelo pierde una pierna y tres dedos por usar tampones

Lauten Wasser recuerda que tuvo 41 grados de fiebre, sufrió un ataque al corazón y fue hospitalizada en coma inducido

REDACCIÓN 21/12/2017 02:01 p.m.

Los primeros casos del síndrome de shock tóxico descritos afectaban a mujeres que estaban utilizando tampones durante sus períodos menstruales. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La modelo Lauren Wasser de 29 años padeció síndrome de shock tóxico, y tuvieron que amputarle una pierna y próximamente la otra.

De acuerdo al Clarín, la joven indicó que fue por usar tampones.

Wasser, poco recuerda de ese miércoles que tuvo 41 grados de fiebre, sufrió un ataque al corazón y fue hospitalizada en coma inducido.

Cuando despertó una semana y media después, no sabía lo riesgosa que era su situación, hasta que escuchó a una enfermera decir que debían amputarla.

El caso se dio en octubre de 2012, cuando tenía 24 años, vivía en Los Ángeles y asegura que llevaba una vida saludable.

Simplemente la perdí. Grité y lloré. Soy una atleta, mis piernas lo eran todo. No tenía idea de cómo sería mi vida sin ellas, relato durante una entrevista para The Washington Post.

Cabe señalar que Wasser perdió parte de su pierna derecha y los dedos de su pie izquierdo, pero el sufrimiento no terminó ahí.

"Tengo un dolor insoportable todos los días, reconoció porque es "inevitable" que en los próximos meses le amputen la otra pierna.

La modelo desarrolló el llamado síndrome de "shock tóxico" (TSS, por su sigla en inglés) durante su menstruación que es causado por una toxina producida por algunos tipos de bacterias estafilococos.

Los primeros casos del síndrome de shock tóxico descritos afectaban a mujeres que estaban utilizando tampones durante sus períodos menstruales. Sin embargo, hoy en día menos de la mitad de los casos están asociados al uso de tampones. El síndrome de shock tóxico también puede ocurrir con infecciones cutáneas, quemaduras y después de una cirugía. La afección también puede afectar a niños, mujeres posmenopáusicas y hombres, según lo informado en MedlinePlus.

Su relato

La modelo conto lo que vivió. "Estaba en mi período. Esa mañana, me quedé sin tampones y fui al supermercado, que estaba ubicado justo debajo de mi complejo. Me desperté sintiéndome un poco mal, pero lo atribuí a que era el comienzo de la temporada de gripe, así que no pensé mucho en eso. Uno de mis mejores amigos tenía su fiesta de cumpleaños esa noche".

Después de cambiar mi tampón nuevamente por la tarde empecé a sentirme peor, pero reuní suficiente energía para levantarme de la cama y tomar una ducha. Antes de ir a la fiesta, cambié mi tampón una vez más. Después de llegar al restaurante, recuerdo haber oído a mi amigo decir: 'Lauren, no te ves tan bien'. En ese momento, sentí como si un camión me hubiera golpeado, siguió

También confesó que al llegar a su casa se fue directo a la cama, hasta que su mamá se preocupó porque no contestaba los mensajes y llamó a la policía, quienes fueron a buscarla.

"La vagina es la parte más absorbente del cuerpo de una mujer, colocas en ese lugar un tampón que puede traer consigo químicos, toxinas", agrega Wasser.

"Dicen que es raro, y por mucho tiempo me sentí sola siendo una víctima de TSS. No solo dejó heridas físicas sino mentales. Luché contra el trastorno por estrés postraumático y caí en una depresión oscura después de lo que sucedió. Me derretí en mi cama, y la vida simplemente se detuvo", concluyó.

Mood?? @glassbook Una publicación compartida de Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) el Jun 29, 2017 at 11:13 PDT

También te puede interesar: Mujer da a luz bebé de embrión que se congeló hace 25 años

auc