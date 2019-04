Ella es la modelo australiana-sudanesa que parece una Barbie real

REDACCIÓN 05/04/2019 05:22 p.m.

Nyadak Duckie Thot, es la modelo australiana-sudanesa que ha causado gran asombro por su parecido con la muñeca Barbie, la cual desde su lanzamiento ha sido un modelo a seguir en cuestión de estética, ya que representan una belleza impresionante que va desde un cabello precioso, ojos grandes, cuerpo de envidia y largas piernas.

Sin embargo, es importante resaltar que esto en realidad es solo una fantasía y no existe nada mejor que la belleza única y natural que posee cada mujer.

Y es que aunque muchas sólo podemos fantasear con dicho estereotipo, hay mujeres en el mundo de la moda que son muy parecidas a estas hermosas muñecas, basta ver a la bellísima modelo australiana-sudanesa para confirmarlo.

Nyadak es una hermosa mujer que parece una Barbie de carne y hueso. Aunque ha encabezado las portadas de varias revistas, no fue hasta el 2017 cuando un evento cambió totalmente el rumbo de su carrera profesional. En una fotografía titulada como "Duckie After Dark", aparecía luciendo exactamente como una Barbie.

La fotografía era tan impresionante que muchas personas llegaron a dudar de que se tratara de una persona real, el secreto de la imagen radica en que en la sesión fotográfica debía lucir muy al estilo Barbie.

La modelo dejó su hogar en el sur de Sudán y se mudó a Nueva York para potenciar su carrera como modelo.

Al principio las cosas fueron muy complicadas para ella pero por fortuna su belleza inigualable fue descubierta y su carrera despegó significativamente. El color de su piel varía según la luz, esto debido a una extraña distribución de melanina en el cuerpo.

En 2017 Nyadak fue acosada por su cabello y color de piel, ante ello dijo lo siguiente:

A las mujeres negras sólo nos han enseñado a ocultar nuestro cabello pero no a cuidar de él. Pienso que las empresas capilares, los medios de comunicación, los peluqueros y la propia industria tienen la culpa de ello.

No han hecho esfuerzo alguno en garantizar que las mujeres negras también puedan lucir naturales. La industria debería tomar posesión e invertir en nosotros.

