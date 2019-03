REDACCIÓN 01/03/2019 08:00 p.m.

Polémica es quizá la palabra que está más unida al mundo de la moda. La industria dictamina los estándares de belleza, aunque estos no siempre sean los mejores o más saludables; estamos acostumbrados a ver modelos extremadamente delgadas, niñas que ejercen como maniquíes desde temprana edad, y sobre todo, un exceso de contenido erótico en campañas y anuncios que no dejan indiferente a nadie.

Reconocidas marcas han hecho de la polémica un negocio, de acuerdo con los especialistas en marketing, que los diseñadores emergentes y los consagrados incluyan un spot publicitario, una prenda polémica o toda una campaña con un alto contenido sexual, mensajes explícitos y atrevidos, es garantía de que su nombre figure de forma global en los medios, al final bien dicen que no hay publicidad mala.

Recientemente, la marca Guccci, tuvo que salir a dar la cara y ofrecer disculpas por un suéter que fue considerado como racista, los mismo ocurrió con la línea de zapatos que lanzó la cantante Katy Perry, uno de sus diseños fue muy criticado en redes sociales y tuvo que ser retirado del mercado por considerar que hacia mofa de la comunidad negra; por otro lado, Burberry también tuvo que retirar una sudadera que tenía como detalle una soga, la cual dijeron incitaba al suicidio.

Muchos podrían pensar que estas marcas tuvieron pérdidas por tener que retirar del mercado sus productos, sin embargo, esto les sirvió como plataforma para dar a conocer el resto de sus diseños.

No es la primera vez que la industria de la moda saca provecho de sus campañas publicitarias, lo han hecho a lo largo de la historia, por eso te presentamos algunas de las más polémicas de los últimos años:

YVES SAINT LAURENT

Uno de los primeros anuncios con más controversia llegaría en 2002 de la mano de la conocida firma francesa. Para promocionar su icónico perfume "Opium", presentado en 1977, causando entonces un gran revuelo por su nombre, la marca lanzó un spot en el que la modelo Sophie Dahl se dejaba retratar desnuda en una posición que sugería al éxtasis personal. La campaña ha trascendido en el tiempo y hoy en día es una de las más emblemáticas de la casa de moda, pero en aquel entonces fue severamente criticada.

CALVIN KLEIN

Los primeros pasos del actor Mark Wahlberg fueron como modelo. Calvin Klein fue una de las firmas que contó con él y lo hizo en 1992 para presentar una de las fotografías que más marcaría a la firma de underwear. En ella, un joven Wahlberg posaba descarado sujetándose sus partes íntimas. Hoy en día esta imagen representa la esencia de la casa, pero a principios de los 90 causó un gran revuelo, quedando tachada de "demasiado explícita".

PUMA

La firma deportiva se sumaba al ranking de los anuncios controvertidos en 2003. Ese año lanzó una campaña para sus zapatillas en la que se insinuaba una felación. La opinión pública apuntó que el spot denigraba la imagen de la mujer y que apelaba al sexo para conseguir audiencia. La propia firma emprendió acciones legales contra los creadores del anuncio.

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD

Las esferas religiosas más estrictas pusieron el grito al cielo con la campaña de 2005 de Marithé François Girbaud. En ella, la firma representaba la escena de La última cena de Leonardo Da Vinci, donde cada uno de los apóstoles y hasta el propio Jesús quedaban reencarnados por mujeres modelos. La marca defendió que era su particular visión de criticar a un mundo dominado por los hombres.

NOLITA

La obsesión por la imagen y la delgadez han ido de la mano del mundo de la moda desde los últimos años. Muchos casos de trastornos de la alimentación han sido incitados por ello. Así, en 2006 la firma Nolita criticaba los cánones de belleza y mostraba al mundo las consecuencias de esta trágica enfermedad con una campaña muy trasgresora. Realizada por el fotógrafo Oliviero Toscani, el anuncio comercial mostraba a la modelo Isabelle Caro, enferma de anorexia, totalmente desnuda. El fin de la compañía era concienciar a la sociedad, pero se llevó opiniones de todo tipo.

DOLCE & GABBANA

El dominio del hombre sobre la mujer fue el tema que tomó Dolce & Gabbana para su campaña de 2007. En ella, un modelo fuerza a una joven ante la mirada inerte de un grupo masculino. El fuerte componente machista supuso la censura inmediata del anuncio.

SISLEY

La firma de moda buscaba la controversia en 2007 con una campaña donde quería comparar la pasión del consumidor por sus diseños con la adicción a la cocaína. En ella, dos modelos simulan que inhalan uno de los vestidos de la marca.

TOM FORD

El diseñador siempre se ha caracterizado por su aire trasgresor pero en 2007 cruzó los límites con el anuncio de su primera fragancia masculina. La alegoría al sexo del spot pretendía decir que el nuevo perfume llevaría a los hombres "allí donde querían estar". El resultado, no obstante, fue la polémica, sobre todo desde las esferas defensoras de la imagen de la mujer en la sociedad.

RALPH LAUREN

La modelo Flippa Hamilton estuvo en boca de todos en 2009 pero no por su talento, sino por el excesivo retoque fotográfico que Ralph Lauren hizo en una de las fotografías de campaña que la joven protagonizaba. En ella, la chica de 23 años mostraba una extrema y falsa delgadez que fue altamente discutida. Posteriormente, la firma vinculada al polo rompía el contrato que mantenía con la top model desde hacía siete años por "estar gorda", según declaró Hamilton a los medios.

DIESEL

Con el eslogan "Smart have the brains, but stupid has the balls. Be stupid" (Los inteligentes tienen cerebros, la estúpida tiene tetas. Sé estúpida), la firma especializada en denim (mezclilla), se llevó en 2010 una gran oleada de críticas. Era la primera vez que la marca mostraba su faceta más controvertida y el spot llegó a censurarse en varios países.

AMERICAN APPAREL

La hiperbanalización del sexo ha sido la hoja de ruta de esta firma estadunidense desde sus orígenes. Sus anuncios comerciales han estado siempre sujetos a polémica e incluso uno de ellos fue censurado por la ASA, una agencia de control publicitario británica. Uno de sus spots, mostraba a una joven hindú con los pechos al descubierto y tapados por el lema "Made in Blangadesh" (Hecho en Bangladesh), y que fue criticado por aprovechar la tragedia que sucedió en la ciudad para incrementar ventas. En 2014, la compañía tuvo que despedir a su CEO Dove Charney.

UNITED COLORS OF BENETTON

La firma siempre ha estado muy vinculada al respeto social y sus campañas hacen apología a la igualdad. Bajo el lema Unhate, la marca de ropa difundía en 2011 una serie de imágenes donde "enemigos" políticos y religiosos conocidos se besaban. Las fotografías, las cuales fueron realizadas mediante programas de edición, mostraban los besos del Papa Benedicto XVI con un imán, el presidente Obama con el líder venezolano Hugo Cávez, o a la canciller Merkel con el ex presidente francés Nicolás Sarkozy. Las reacciones fueron múltiples y la más drástica llegó por parte del Vaticano, que obligó a la firma a retirar la imagen referente al Papa.

LOEWE

En 2012, la firma española trató de acercarse a los jóvenes con su comercial "Oro Collection" donde rostros conocidos del país trataron de representar la estética madrileña de los 70 y 80. A los minutos de su lanzamiento, Twitter ardía con detracciones que apuntaban que la marca había perdido todos sus valores con aquella no representación de la sociedad joven.

VICTORIA'S SECRET

La famosa firma de lencería abría la controversia con el conjunto "Sexy Little Geisha" de su colección "Go East" en 2012. En la imagen comercial, la modelo Candice Swanepoel lucía sugerente con un erótico traje de geisha. El acto fue tachado como una falta de respeto hacia la cultura del este y la marca no tardó en eliminar la campaña y su eslogan.

THE WRONG TURN

La última oleada de críticas se la llevó el fotógrado índio Raj Shetye tras presentar un reportaje de moda donde bellos modelos vestidos con glamour representan la violación de una mujer en un autobús, un caso real que sucedió en Nueva Delhi en el 2012.

GUCCI

Tom Ford y Carine Roitfeld consolidaron su reputación como provocadores cuando el diseñador y el estilista resaltaron el hecho de que estaban trabajando para Gucci al afeitar con una "G" el vello púbico de una modelo para la campaña de 2003 realizada por Mario Testino.

WONDERBRA

Cuando se colocaron las vallas publicitarias de Wonderbra de Wonderbra en 1994, causaron acumulaciones de tráfico y accidentes automovilísticos, la gente se detenía sin previo aviso para observar a las voluptuosas modelos de los que en aquel entonces eran los más innovadores y explícitos anuncios publicitarios.

ECKHAUS LATTA

Los diseñadores detrás de Eckhaus Latta se han destacado por hacer las cosas a su manera, sin embargo, llevaron su colección primavera 2017 a otro nivel al desvelar una campaña con modelos que además de llevar sus prendas, también tienen sexo real al hacerlo. Aunque las imágenes estaban pixeladas, causaban tal alboroto que el sitio de la marca colapsó, demostrando una vez más que el sexo se vende, o al menos, como lo expresó Zoe Latta, "crea cierto rechazo".





