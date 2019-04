Belinda se operó los senos, eso dicen sus fans y esta foto la delata

REDACCIÓN 17/04/2019 12:19 p.m.

La cantante Belinda suele compartir atrevidas fotos en su cuenta de Instagram, recientemente cautivó con una sensual historia que le ha dejado ya más de 2 millones de visualizaciones en la red social.

De acuerdo a Infobae, Belida pero lo que más llamó la atención, fue el escote de la cantante.

Como pocas veces, Belinda dejó ver las curvas en esa zona de su cuerpo, lo que fue celebrado por sus seguidores en los más de mil comentarios que recibió.

Recordemos que en febrero ya había llamado la atención con otra publicación en la misma red social pues mostró su sonrisa con aparatos de ortodoncia (brackets).

Y aunque Belinda no explicó a qué se debió esa imagen, pues siempre ha lucido una sonrisa perfecta.

Actualmente la cantante participa como "coach" en el reality "La Voz Azteca", que se transmite a través de Azteca Uno.

Junto a Yahir, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner ha calificado el talento musical de los participantes y también los ha apoyado para mejorar su performance.

Belinda es una de las figuras en la música mexicana. Aunque nació en España, desde que era niña se mudó con sus padres a México.

El asunto de su nacionalidad la metió en un fuerte escándalo el año pasado, luego de las elecciones presidenciales en México.

Desde el inicio de la campaña, Belinda dejó en claro su apoyo hacia el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador (quien resultaría el vencedor).

No solo compartió en redes sociales mensajes en favor del candidato del partido Morena, también cantó en su cierre de campaña en el Estadio Azteca.

Sin embargo, Belinda no tiene oficialmente la nacionalidad mexicana, por lo que como extranjera no podía participar en actividades de índole política.

El asunto escaló de tal manera que incluso llegó a plantearse la posibilidad de que la cantante fuera expulsada del país.

Finalmente Belinda se entrevistó con el Secretario de Relaciones Exteriores para conocer cuál era su situación legal.

"Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna (sic), decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para preguntar sobre el asunto. Ahí me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana, cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias.

"Continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia, quienes ya los concluyeron, porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos, queremos un México mejor"

