Andrea Toscano pone en alto el nombre de México con vestido Huichol

Andrea Toscano, representante de México en la edición 67 de Mis Universo 2018, compartió con sus seguidores de Instagram una experiencia que enorgullece a todos los mexicanos.

De acuerdo con Soy Carmín, en una de sus historias de Instagram, Miss México narró la travesía que vivió en una de las locaciones para grabar un video promocional, así como fotografías en una playa de Tailandia, donde se encuentran las mujeres más bellas del mundo esperando el famoso concurso de belleza.

FILTRAN LISTA DE LAS FAVORITAS PARA GANAR MISS UNIVERSO 2018

"Estaba formada en la línea (esperando turno) para grabar mi video y se soltó la lluvia fuertísimo después de no sé cuánto tiempo que esperé en la línea, y dije: no, esto no puede ser real", lamentó.

Aunque Andrea se mostró triste por no haber logrado su cometido, reconoció que luego fue inmensamente feliz porque en la misma playa encontró a unas personas mexicanas que llevaban la bandera nacional, mismas que le echaron porras y le desearon la mejor de las suertes en la competencia.

Pero la historia tuvo un final feliz, ya que, a pesar de que ese día fue imposible grabar el video debido al inconveniente clima, al siguiente día regresaron a la isla y finalmente filmaron el video clip, donde la representante mexicana lució un bello vestido blanco con azul y un sensual traje de baño en color rojo.

EL VESTIDO HUICHOL

Mientras narraba su experiencia, en lo que parecía era un restaurante, la señorita México, sentada a la mesa presumió un espectacular vestido típico de México, con diseño huichol, diseñado por Pineda Covalin, a quien agradeció por el modelo.

CONOCE A TODAS LAS CONCURSANTES DE MISS UNIVERSO 2018

Andrea fascinada, comentó que el resto de las aspirantes a la corona de Miss Universo 2018 expresaron que les encantó el colorido vestido, que aquí te mostramos:

Miss Universo 2018 se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre en Bangkok, donde coronarán a la que elijan como la mujer más bella del mundo.

