"Misión cumplida", frase criticada a Trump tras bombardeo a Siria

La frase "misión cumplida" fue vetada en la política estadounidense desde que el presidente George W. Bush la usó en 2003, en la guerra de Irak

AGENCIAS / REDACCIÓN 15/04/2018 05:07 p.m.

El presidente estadounidense quiso acallar las críticas surgidas por su uso de la expresión misión cumplida

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, alabó la ofensiva militar ejecutada el viernes contra Siria por parte de su país, Francia y Reino Unido, y se defendió de los "medios de comunicación falaces" que criticaron que el mandatario empleara la expresión "misión cumplida".

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term "Mission Accomplished." I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2018

"La ofensiva siria estuvo tan perfectamente ejecutada, con tal precisión, que la única manera que tuvieron los medios de comunicación falaces de menospreciarla fue por mi uso del término 'misión cumplida'", se lamentó Trump en su cuenta de Twitter.





El presidente estadounidense quiso acallar las críticas surgidas por su uso de esta expresión al día siguiente de ordenar el lanzamiento de 105 misiles contra diversas instalaciones que presuntamente servían para el desarrollo y almacenamiento de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad.

"Sabía que se aprovecharían de esto, pero me parece una expresión militar tan magnífica que debería recuperarse. ¡Usarla a menudo!", concluyó Trump al justificar su afirmación de que la misión había concluido.

"Un ataque perfectamente ejecutado anoche. Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y por el poder de sus buenos ejércitos. No podía haber tenido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!", escribió Trump el sábado por la mañana en la red social.

Esta afirmación provocó ciertas críticas debido a que, incluso desde el Pentágono, los principales mandos del Ejército han concedido que la operación apenas "cercena" la capacidad del "régimen" sirio de usar armas químicas en un futuro.

La frase "misión cumplida" fue vetada en la política estadounidense desde que el presidente George W. Bush la usó en 2003, en la guerra de Irak.

Tras la caída del régimen de Saddam Hussein a manos del Ejército estadounidense, Bush usó la expresión "misión cumplida" para presumir el éxito militar en Irak y luego quedar empantanado más de una década en ese país.

