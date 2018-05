Video

Así respondió Miss Guerrero al ser criticada por usar huaraches

Critican a concursante de "Mexicana Universal" por su origen humilde y así respondió

REDACCIÓN 24/05/2018 08:33 p.m.

Lupita Valero fue fuertemente criticada y así calló a sus haters (FOTO TOMADA DE WEB)

Lupita Valero es participante de "Mexicana Universal" representando al estado de Guerrero, en la emisión pasada del programa, la concursante respondió a un comentario de discriminación que le dejaron a través de redes sociales: "Todas son muy guapas, pero a la de Guerrero se le notan los huaraches desde lejos".

De acuerdo con Grupo Fórmula, la respuesta de Lupita se hizo viral en poco tiempo, internautas aplaudieron la actitud que tomó la concursante ante los comentarios hirientes por su origen.

Rostro Universal #mexicanauniversal #mxuguerrero Una publicación compartida de LVFANS (@lupitavalerofans) el 17 Abr, 2018 a las 4:51 PDT

"Yo quiero decirle a esa persona que, sí traigo las huaraches y me los amarré bien antes de llegar a este concurso, porque estoy bien orgullosa de lo que soy, estoy orgullosa de dónde vengo. Estoy feliz y enormemente agradecida con Dios por hasta donde he llegado", dijo firmemente Lupita, quien es mesera, oficio que le ayudó a pagar su carrera universitaria y por el cual también ha sido discriminada.

"He sufrido discriminación por ser mesera, por dedicarme a un oficio que me ha enseñado a ser respetuosa, que me ha enseñado a ser tolerante y que me ha sacado ese lado servicial que todos los seres humanos debemos tener. Me han humillado, me han dicho malas palabras. Me han mirado y se han creído superiores a mí por ofrecerles un servicio".

"Por este oficio pude pagar mi carrera universitaria, porque tuve que salir muy joven de casa para poder lograrlo. Y hoy le puedo compartir que estoy a punto de titularme como ingeniera textil y diseño de modas", dijo orgullosa la concursante del certamen de belleza mexicano.

Valero agregó con orgullo que proviene de origen humilde, de "una madre comerciante y de un padre cocinero, donde siempre se me inculcó que cualquier trabajo mientras sea digno, es honrado y respetable [...] He recibido discriminación por mi nivel socioeconómico, porque la gente piensa que las persona que venimos de abajo no tenemos derecho de soñar".

