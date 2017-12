CRIMEN

Asesinato de Miroslava Breach habría sido un "regalo" para el líder de Los Salazar

El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea fue un regalo de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias "el Larry", para Adán Salazar Zamorano (Don Adán)

REDACCIÓN 26/12/2017 12:45 p.m.

Miroslava breach fue asesinada el 23 de marzo (Foto. tomada de la web)

Chihuahua (La Silla Rota).-El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea fue un regalo de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias "el Larry", para Adán Salazar Zamorano (Don Adán), de 70 años y líder del grupo criminal chihuahuense de Los Salazar.

La fecha de nacimiento de Adán Salazar es el 23 de marzo, día en el que le quitaron la vida a la periodista chihuahuense, a quien decidieron asesinar por las denuncias públicas que hizo a través de sus reportajes sobre la colusión del grupo criminal Los Salazar con el gobierno y política de Chínipas, Chihuahua; reveló el Heraldo de Chihuahua.

Esta información se da a conocer a un día de la detención del presunto autor intelectual del crimen, el mismo Juan Carlos Moreno Ochoa, alias "el Larry".

"El Larry" (Foto. especial)

De acuerdo con su información, el móvil del asesinato se encuentra en las investigaciones que realizó Miroslava Breach Velducea en las que dejó al descubierto la postulación de Juan Miguel Salazar Ochoa como precandidato a la alcaldía de Chínipas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el proceso electoral de 2016.

La periodista publicó un reportaje sobre la vinculación del narcotráfico en la política chihuahuense, y en su natal Chínipas, la influencia del grupo Los Salazar en el PRI y también en el Partido Acción Nacional (PAN). Además de denunciar la inclusión del brazo armado del Cártel de Sinaloa en la política de Chínipas, la periodista también evidenció en otras publicaciones a las autoridades de Seguridad Pública Municipal.

En su trabajo periodístico, Miroslava Breach Velducea denunció los nombramientos que el grupo Los Salazar imponía dentro de la corporación de Seguridad Pública Municipal en Chínipas. Dicho trabajo, junto con el de la narcopolítica, asegura la publicación, fue lo que llevó al grupo Los Salazar a buscar el homicidio de la periodista chihuahuense, a la cual asesinaron el día del cumpleaños de Don Adán, líder de ése brazo armado, a pesar de estar recluido en un penal de Jalisco.

Don Adán es el máximo líder de la agrupación Los Salazar y aunque se encuentra recluido, mantiene influencia en el grupo criminal, por ello se le brindó el "presente de cumpleaños".

Si bien Adán Salazar Zamorano sigue vinculado al grupo, es su hermano Crispín Salazar Zamorano quien encabeza las actividades delictivas de Los Salazar, quienes están vinculados al Cártel de Sinaloa y controlan el narcotráfico para la organización en la sierra de Chihuahua y varios municipios de Sonora.

¿Quienes son los Salazar?

En una franja de Sonora y en la parte serrana de Chihuahua opera el grupo criminal "Los Salazar", quienes controlan la siembra, producción y trasiego de droga hacia Arizona, en Estados Unidos, así como el tráfico de migrantes para el Cártel de Sinaloa.

Por años lideró Adán Salazar Zamorano "Don Adán" a "Los Salazar", quien fue uno de los operadores y lugarteniente de Joaquín "El Chapo" Guzmán, cabeza de Cártel de Sinaloa.

Las actividades delictivas de "Don Adán", originario del municipio chihuahuense de Chínipas, y la de sus hijos Jesús Alfredo "El Muñeco" y Adán "El Indio" Salazar Ramírez obligaron al desplazamiento forzado de mil 200 personas en el municipio de Sonoyta en Sonora y de unas 300 familias en Las Chinacas, municipio de Chínipa, en 2015.

"Don Adán" fue detenido en febrero de 2011 y extraditado en junio del 2012 a Estados Unidos con acusaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA) de controlar la producción y tráfico de drogas en el Triángulo Dorado (que integran Chihuahua, Durango y Sinaloa).

En noviembre de 2014, "Don Adán" fue absuelto por un tribunal federal del delito de lavado de dinero de más de 15 millones dólares.

Sus hijos Jesús Alfredo "El Muñeco" y Adán "El Indio" Salazar Ramírez asumirían el control de la organización, a la que también se le conoce como "Gente Nueva de Los Salazar" o "La Gente Salazar".

"Los Salazar" mantienen una disputa con "Los Memos", organización encabezada por Adelmo Niebla González o Guillermo Nieblas Nava "El Señor", detenido en septiembre de 2012, y Roberto "N" alias "El Diablo", aprehendido en enero de 2017.

"El Muñeco" fue capturado en noviembre de 2012 por integrantes del Ejército, y era considerado uno de los lugartenientes de "El Chapo" Guzmán, y se le vinculó con el homicidio del activista Nepomuceno Moreno Núñez perpetrado en noviembre de 2011 y del licenciado Rubén Alejandro Cepeda Leos en diciembre de 2011.

En Estados Unidos contaba con una orden de aprehensión girada en su contra en agosto del 2006 por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, por asociación delictuosa y posesión -con la intención de distribuir- de cinco o más kilogramos de cocaína.

De acuerdo con la PGR existían elementos de prueba que apuntaban a que José Alfredo Salazar Ramírez fungía como "proveedor de narcóticos por parte del grupo delictivo de Joaquín Guzmán".

Las operaciones recayeron en su hermano Adán Salazar Ramírez, quien fue asesinado en mayo de 2016, y quien tenía residencia en Navojoa.

En ese mayo de 2016, el entonces senador y precandidato del PAN a gobernador de Chihuahua, Javier Corral alertó de la presunta intromisión del narcotráfico en el proceso electoral, y señaló dos casos en los que el PRI registró en Bachíniva y Chínipas a precandidatos ligados con presuntos líderes de "La Línea" –brazo armado del Cártel de Juárez- y del Cártel de Sinaloa.

En Bachíniva, registraron a Silvia Mariscal Estrada, suegra de Arturo Quintana "El 80", presunto líder del cártel de "La Línea" en varios municipios, y en Chínipas, registraron a Juan Salazar Ochoa, quien es sobrino de Adán Salazar Zamorano "Don Adán", fundador de la célula criminal "Los Salazar":

"Él (Quintana) se siente protegido y así actúa, le dan obras (...) el secretario de Gobernación debe explicar si es cierto que el gobernador (César) Duarte es amigo de Arturo Quintana (...) tiene las policías de varios municipios, es un cuerpo especial con camionetas blancas con águilas enfrente", dijo Javier Corral en mayo de 2016.

Juan Salazar Ochoa, es hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino Crispín Salazar Zamorano, este último asumió el liderazgo de "Los Salazar" tras las detenciones de su hermano Adán y su sobrino Jesús Alfredo, así como el asesinato de su sobrino Adán.

El entonces precandidato Javier Corral pidió a la Secretaría de Gobernación investigar a Juan Salazar.

"A nosotros nos pidieron no ir a Chínipas, mi equipo lo puso a mi consideración, pero no voy a suspender ninguna visita. La misma gente de allá nos dijo que no respondían si las cosas se salían de control. Al primer municipio que fui (en la Sierra Tarahumara), fue Chínipas, sin problema y hubo mucha gente. Luego fui a Témoris, Morelos y Guachochi, sin problemas", dijo Corral en la entrevista.

Así fue cómo "Los Salazar" buscaron incursionar en la política chihuahuense, en el municipio de donde es originario el fundador del grupo delictivo.

Una parte de la violencia que se vive en Sonora esta asociada a la disputa entre "Los Salazar" y "Los Memos". En 2015 en la entidad se registraron 512 homicidios dolosos y en el 2016 se contabilizaron 570, es decir, un repunte del 11 por ciento.

En los dos primeros meses de 2017 se perpetraron 111 asesinatos, mientras que en ese mismo periodo de 2016 el número de crímenes fue de 103, lo que refleja un alza del 7 por ciento de este delito.

