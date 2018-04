DESAPARICIÓN

Las omisiones en la desaparición de Miriam en Sinaloa

Después de una semana de la desaparición de Míriam; MP no había investigado porque pensó que la joven de 18 años ya "había regresado" a su casa

Miriam acababa de cumplir 18 años de edad y vendía ropa (foto. especial)

Ciudad de México (La Silla Rota).- El pasado 27 de marzo de este año, Míriam fue vista por última vez en Culiacán, Sinaloa. La joven de 18 años, quien se dedica a la venta de ropa , salió de su casa argumentando que saldría a realizar cobros de su negocio. Al pasar las horas, la joven no volvió a su domicilio ni pudo ser contactada por celular, por lo que sus familiares piden el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para dar con su paradero.



La familia aseguró que Míriam había solicitado el servicio de Uber para trasladarse y que desde entonces no tenían contacto con ella.

1.- Investigadores creyeron que ya había regresado a casa y no investigaron

Después de una semana de la desaparición de Míriam, y que la familia pidió que se entrevistara a personas, se solicitaran videograbaciones y se hablara con la empresa Uber, los investigadores sólo tienen el registro de sus llamadas, porque pensaron que ella ya había regresado.

"Llegamos y todas las licenciadas, las mujeres que estaban ahí estaban en un cuarto con sus teléfonos, después me decían que sí, que qué se me ofrecía a mí, les dije que iba por el caso de mi hermana, que había puesto denuncia desde la semana pasada y me pasaron con Karen, que lleva el caso de mi hermana", narró una hermana de Míriam a Noroeste.

"Le preguntamos que qué había pasado y me dijo que pues nada, que no había respuesta de que habían encontrado algo, de que hayan buscado algo porque pensaron que había regresado, sólo los registros del teléfono, pero que no les aparece nada que porque por puro Whatsapp se comunicaba", mencionó.

2.- Trabas para la investigación

La familia de Míriam acudió al Ministerio Público y le asignaron un par de policías investigadores. A ellos les dieron los datos generales de ella, como qué ropa vestía, quiénes eran las personas con quienes se frecuenta, quién es su pareja y a qué se dedica.

Al día siguiente les asignaron otros policías y repitieron la misma información. Lo mismo pasó al otro día y luego dejaron de ir, justificando que eran días de guarda por ser Semana Santa.

La familia acudió a las oficinas de Uber en Culiacán para pedir información. En las oficinas de la compañía les dijeron que no podían dar ninguna información hasta que tuvieran una copia del acta del Ministerio Público, la cual, aseguran, no se las dieron.

Una persona cercana a la familia les recomendó que asistieran a la Unidad Especializada Antisecuestros, porque eran "el equipo más profesional en ese tipo de casos", pero al llegar un hombre los atendió desde la puerta para decirles que no podían hacer nada, porque la Fiscalía General no había dado ninguna orden.

3.- Información incompleta

La familia de Míriam presentó la denuncia formal el día de la desaparición. Ahí pidieron que se revisara el historial de llamadas y mensajes, además que se pidieran videos, se entrevistara a personas cercanas a ella y se solicitara a la empresa de transporte de alquiler el historial de servicios.

Sin embargo, una semana después de que se interpuso la denuncia, el Ministerio Público sólo tenía un historial de llamadas en el que tenía información limitada.

"Cuando nosotros les preguntamos sobre las cámaras y las entrevistas, ellos dijeron que no lo tenían porque pensaron que ya había regresado", aseguró la hermana de Míriam.

El caso se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en organismos no gubernamentales como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa y Sabuesos Guerreras AC, que es un grupo de personas con familiares desaparecidos.

La familia de Míriam también solicitó videos a locatarios del Mercado Humaya, donde creen que fue el último lugar al que debió llegar para hacer los cobros.

4.- Uber rechaza que Miriam usara su servicio

Uber asegura que la joven desaparecida en Culiacán no solicitó viaje en la aplicación.

Los familiares contactaron con distintas personas que les aseguraron que la vieron en compañía de una mujer en la zona de Infonavit Humaya. Además, los convencieron de que rindieran declaración ante Ministerio Público y la Policía Investigadora.

"Nosotros les dimos la información y los policías nos dijeron que ellos iban a hacer las entrevistas, que nos esperáramos, que luego nos iban a hablar para decirnos qué pasó, pero no nos han hablado", aseguró la madre de Míriam.

