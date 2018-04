ELECCIONES 2018

''El tigre ya está suelto, no permitiremos un fraude electoral": Mireles

En la grabación de poco más de un minuto, Mireles llama a la ciudadanía a "no vender su voto en las próximas elecciones del 1 de julio

REDACCIÓN 04/04/2018 09:35 a.m.

El tigre ya está suelto, no permitiremos un fraude electoral: Mireles. Foto del video

Un video difundido en redes sociales de José Manuel Mireles Valverde, ex líder de las autodefensas en Michoacán, advirtió que "el tigre anda suelto" y llamó a no permitirán un fraude electoral.

En la grabación de poco más de un minuto, Mireles llama a la ciudadanía a "no vender su voto en las próximas elecciones del 1 de julio ni a permitir un fraude electoral".

Mireles expuso que el video fue grabado en Michoacán. "Les digo: el tigre ya despertó y no vamos a permitir ningún fraude. Les digo que Manuel Mireles está luchando todos los días para que la gente despierte y no venda sus voluntades. Ayúdenme a despertar conciencias cada quien en su trinchera, pero necesitamos paz y seguridad, ¡ya!"

La grabación del video del ex líder de las autodefensas es en clara alusión a las recientes declaraciones del candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, el michoacano señaló que "necesitamos un cambio real ¡Ya! Ya no vamos a permitir más fraudes electorales. No vamos a permitir que los políticos engañen y roben a la gente".

Por último, Mireles insiste que el "tigre ya anda suelto y que cada día que pasa somos miles de mexicanos más, por toda la nación, buscando el cambio social y político que México necesita.

"¡Todos somos autodefensas!", agrega.

Con información de Proceso





