Convoca Mireles a conformar autodefensas para proteger territorio oaxaqueño

OAXACA, Oaxaca.- El fundador del Grupo de Autodefensa Comunitaria en Michoacán, José Manuel Mireles Malverde, convocó a la sociedad oaxaqueña a organizarse para defender su territorio de la explotación y saqueo de grandes proyectos mineros.

“No estén dormidos, despierten, nadie tiene derecho a venir a quitarles sus minas, su propiedad, lo que se ganan con el sudor de su frente. Defiendan su trinchera”, dijo durante la presentación de su libro “Todos somos Autodefensas”, en el Paraninfo Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

El médico y activista exhortó a los oaxaqueños a no esperar a que alguien más defienda lo que es suyo, mucho menos el gobierno federal, “nunca esperen que venga a defenderlos, si es el que los está chingando”.

Mireles convocó a la sociedad oaxaqueña a organizarse para defender su territorio (Especial)

No obstante, enfatizó que la vía de las armas no es el camino correcto y en Michoacán cuando se alzaron fue porque el gobierno no les dejó otra salida.

Mireles Malverde llamó a la sociedad a no desesperarse y aguardar a que tome posesión el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar los verdaderos cambios que se esperan en el país y acabar con la corrupción en todos sus niveles.

Las mujeres que gobernarán Oaxaca

Incluso, dijo, todavía no es presidente y ya se están visualizando los cambios en la política. “Ya faltan pocos días para el 1 de diciembre, vamos a darle chance que tome su lugar, no se desesperen ya vienen los cambios”

MUERTE CIVIL A FUNCIONARIOS BANDIDOS

Para Mireles la reducción de salarios de los funcionarios debe de concretarse y con ello también acabar con los privilegios.

“Ellos han robado a la nación, por eso están desesperados, esos que ganaban 400 ó 600 mil pesos, los que decían que el mexicano debía ganar 80 pesos hay que aplicarles lo mismo, sin ser extremistas, sacarlos de la oficina y darles muerte civil”.

mlmt