Espectáculos

Confirman "El Diablo viste a la Moda 2" para 2018

La cinta se lanzará en junio del 2018, y será basada en la nueva novela de Laura Weisberger

REDACCIÓN 20/12/2017 11:00 a.m.

Este lanzamiento se dará dado que cumple 15 años el libro que marcó a tantos. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Tras 11 años del estreno de una de las cintas más populares de Hollywood, se confirmó segunda parte de "El Diablo viste a la Moda" para el próximo año.

Muchos fanáticos se han quejado a lo largo del tiempo que la película que ha trascendido a pesar de su estreno en el 2006, "El Diablo viste a la Moda" no tenga una segunda parte.

El final –aunque perfecto– dejó muchas interrogantes abiertas. ¿Qué pasó con Miranda?, ¿Emily consiguió su sueño?, ¿Nate y Andy regresaron?

Por estas preguntas que quedaron sin responder, todos creían que la llegada de El diablo viste a la Moda 2 era inevitable. Pero, los años pasaron, y ésta jamás llegó.

¡La buena noticia!

Ya está confirmada la segunda parte de esta película que marcó a toda una audiencia, y que le dio una nominación de Óscar a la increíble Merly Streep.

via GIPHY

Ésta se lanzará en junio del 2018, y será basada en la nueva novela de Laura Weisberger. Este lanzamiento se dará dado que cumple 15 años el libro que marcó a tantos.

Pero ahora el enfoque no será de la historia de Andy, en esta ocasión se dará seguimiento a la historia de Emily Charlton.

via GIPHY

El nombre de este esperado filme será "When life gives you Lululemons", y su traducción vendría siendo Cuando la vida te da Lululimones.

Como se mencionó, la historia se centrará en Emily y su exitosa carrera como asesora de imagen. La cual tomará un importante revés cuando Carolina Hartwell, la supermodelo y esposa de un senador la contrate para reparar su imagen.

via GIPHY

También te puede interesar: Eva Longoria confirma embarazo; tiene 4 meses

auc