Lanzan despiadadas críticas a Rosie Rivera tras su participación en "Mira quién baila"

El día de ayer inició la sexta temporada de "Mira quien baila", y las presentaciones de sus concursantes desataron cientos de críticas en las redes sociales.

De las peores críticas se las llevó la hermana de la desaparecida cantante Jenni Rivera, Rosie, quien bailó primero una canción de reguetón y estuvo nominada luego que en su segunda presentación no convenciera a los jueces con sus movimientos de música regional mexicana.

"Rosie tienes que soltarte todavía más. El baile urbano es de verdad soltarse, es cadera, es sexualidad, es atrevimiento, es como gritar libertad. Cero ataduras. Y aquí estabas complemente atada por ti. Necesito que te sueltes", le dijo la jueza Lola Cortés.

Mientras, en Internet los comentarios de los fans del programa no se hicieron esperar.

"Parecía que tenía un palo atravesado, solo movía los brazos y piernas", "estuvo supertiesa, desde que comenzó andaba perdida y qué chistosa se miraba con ese outfit; lo bueno es que me reí bastante" o "no importa si es llenita o no, es que no tiene nada que hacer ahí. No es expresiva, no transmite nada. Es muy gris", fueron algunos de los comentarios que le dejaron los cibernautas a la empresaria mexicana.

Cabe señalar que la mexicana fue la primera nominada de "Mira quien baila", junto a la animadora Verónica Montes.

La puertorriqueña y ganadora de la quinta temporada del famoso concurso de baile "Mira quien baila", Dayanara Torres, es parte de los jueces junto a Lolita y el famoso bailarín español Joaquín Cortés.

