Guillermo del Toro gana el Oscar a Mejor Película por "La forma del agua"

Las celebridades ya comenzaron a desfilar por la alfombra roja del teatro Dolby de Los Ángeles

REDACCIÓN 04/03/2018 10:50 p.m.

Sigue en directo el minuto a minuto de la gala de los Oscar 2018

La gala de la 90º edición de los Oscar se celebra esta noche en el teatro Dolby de Los Ángeles con la película, "La forma del agua", del cineasta mexicano Guillermo del Toro, como favorita con 13 nominaciones.

La ceremonia que organiza la Academia de Hollywood comienza a las 17:00, hora local (02.00 GMT del lunes), y contará de nuevo con el humorista Jimmy Kimmel como presentador. Por detrás de La forma del agua aparecen como aspirantes destacadas "Dunkerque" y "Tres anuncios en las afueras", con ocho y siete candidaturas, respectivamente.

Sigue en directo la gala de los Oscar, desde la alfombra roja hasta la entrega de premios y las fiestas posteriores.

El Oscar a mejor película es para "La forma del agua". VIVA DEL TORO!!!!

El Oscar a mejor actriz es para Frances McDormand por "Tres anuncios en las afueras".

El Oscar a Mejor Actor es para Gary Oldman por "El instante más oscuro".

El Oscar a Mejor Director es para Guillermo del Toro por "La forma del agua". Del Toro está dando su discurso sobre los inmigrantes y cómo el cine borra las fronteras en la arena.

Llega el In Memoriam a los Premios Oscar, donde se recuerda a los actores fallecidos.

Oscar a la mejor canción original por "Remember Me" de "Coco", del matrimonio López.

El Oscar a Mejor Música Original es para el maestro Alexandre Desplat, por "La forma del agua".

Oscar a Mejor Fotografía para Roger Deakins por "Blade Runner 2049".

El Oscar a Mejor Guion original es para Déjame salir, de Jordan Peele.

El Oscar a Mejor Guion adaptado para James Ivory, por "Call Me By Your Name". A sus 89 años (cumplirá 90 el 7 de junio), Ivory se convierte en el oscarizado más anciano de la historia.

El Oscar a Mejor Corto de ficción es para "The silent child".

El Oscar al Mejor Corto Documental es para "Heaven is a traffic jam on the 405".

El Oscar al mejor montaje es para Dunkerque, la cinta ya lleva tres estatuillas ganadas .





El Oscar a Mejores efectos visuales es para Blade Runner 2049.

"Coco" gana el Oscar a mejor película animada.

Oscar al mejor corto de animación es para "Dear Basketball". Kobe Bryant gana una estatuilla junto con el animador Glen Keane.

El Oscar a la mejor actriz de reparto es para Allison Janney por "Yo, Tonya".

Un vídeo homenajea algunas de las mejores actrices de la historia del cine. Entre otras, Viola Davis, Meryl Streep, TIlda Swinton y Penélope Cruz.

El Oscar a mejor película de habla extranjera es para "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio. Segundo Oscar en la historia de Chile, primero en esta categoría.

¡Mis mayores felicitaciones a @slelio, @danivega, @tengochicle y todo el equipo de #UnaMujerFantástica! El premio, que nos llena de orgullo, no sólo reconoce a una película de gran calidad, sino a una historia de respeto por la diversidad que nos hace bien como país. #Oscars — Michelle Bachelet (@mbachelet) 5 de marzo de 2018

Explosión de color para el show de "Coco" y el tema "Recuérdame", con Miguel, Lafourcade y Gael García.

El Oscar de Diseño de Producción es para "La forma del Agua", de P. D. Austerberry, S. Vieau, J. A. Melvin.

Oscar a Mejor sonido también es para Dunkerque, de G. Landaker, G. Rizzo y M. Weingarten.

El Oscar a mejor Montaje de Sonido para Dunkerque, de R. King y A. Ginson.

El Oscar a mejor documental es para Icarus de Netflix.

El Oscar a Mejor diseño de vestuario es para "El hilo Fantasma", de Mark Bridges.

El Oscar a mejor maquillaje y peluquería es para "El instante más oscuro", de K. Tsuji, D. Manilowski y L. Sibbick.

Y el Oscar a mejor actor secundario es para Sam Rockwell por 'Tres anuncios en las afueras".

Un repaso a los ganadores del Oscar al actor secundario.

"Esta es una noche de positividad. Y queremos poner en el foco películas excelentes que fueron opacadas por 'Pantera Negra'": Jimmy Kimmel

"Hollywood no tiene idea de lo que quieren las mujeres. Se hizo una película llamada 'Lo que ellas quieren' y la protagonizó Mel Gibson": Jimmy Kimmel

"No podemos arruinar este año. Es la entrega número 90. Es histórico": Jimmy Kimmel

Da inicio la 90 ceremonia de los Oscar 2018, conducida por Jimmy Kimmel. "Es un honor estar aquí entre tantos hombres y mujeres con talento".

La ganadora del Oscar, Nicole Kidman.

La ganadora tres veces del Oscar, Meryl Streep.

La actriz de "Pantera negra", Lupita Nyong'o.

La actriz ganadora del Oscar, Sandra Bullock.

Mucho Wakanda Forever! esta noche en la alfombra roja de los Oscars. Black Panther está siendo un fenómeno casi sin comparación en EU. Wakanda ya está en chistes y en la cultura pop más generalista.

Sally Hawkins, protagonista de la película nominada en 13 categorías, "La forma del agua".

La ganadora del Oscar Emma Stone.

Saoirse Ronan, protagonista de la película nominada al Oscar "Lady bird".

La actriz Jennifer Lawrence.

Daniel Kaluuya, nominado a Mejor Actor por la película "Get out".

Timothee Chalamet y Armie Hammer, protagonistas de "Call me by your name", cinta nominada a Mejor Película.

La actriz Viola Davis.

El vestido de Salma Hayek en los Oscar es un NO rotundo.

Margot Robbie, nominada a Mejor Actriz por su interpretación en la película "I, Tonya".

Gary Oldman, nominado en la categoría Mejor Actor, junto a su pareja Gisele Schmidt.

El protagonista de la saga "Star Wars", Mark Hamill, junto a su pareja Marilou York.

El compositor de la cinta animada "Moana" y protagonista de la obra de Broadway "Hamilton", Lin-Manuel Miranda.

Mary J. Blige, nominada en la categoría Mejor Actriz de Reparto por la película "Mudbound".

La cantante St. Vincent.

Donald Sutherland recibirá el Oscar honorífico.

Eiza González, actriz de la película "Baby driver".

La actriz Jane Fonda.

Sam Rockwell, nominado a Mejor Actor de Reparto por la película "Tres anuncios por un crimen", junto a su pareja Leslie Bibb.

Betty Gabriel, actriz de la película nominada "Get out".

La cantante Natalia Lafourcade participó en la banda sonora de "Coco".

Allison Janey está nominada en la categoría Mejor actriz de Reparto por la película "I, Tonya".

El actor mexicano Gael García.

El actor Andy Serkis.

El actor X-Men, Patrick Stwart, junto a su pareja Sunny Ozell.

La actriz de la serie "Girls", Allison Williams.

Ya llegó a la alfombra roja Tom Holland, protagonista de "Spider-man: Homecoming".

Lady Monika Bacardi, productora de "Todos los caminos llevan a Roma".

Elaine Mcmillion, directora de "Heroin(e)", la cinta nominada a Mejor Cortometraje Documental, junto a su marido Kerrin Sheldon.

La actriz de la serie "Reno 911!", Wendi McLendon-Covey.

La actriz Sofía Carson junto al escritor Ben Lyons.

La celebridad Tanika Ray.

Sebastián Lelio: "Si ocurre el milagro saltaremos de alegría"

El director nacional abordó cómo se prepara para la ceremonia, donde la cinta está nominada en la categoría de mejor película extranjera.

Eva Marie Saint está aquí. Sería bonito que las musas rubias de Hitchcock vivas (Kim Novak, Vera Miles, Tippi Hedren y Doris Day) se reunieran justo en el año en el que florecen las mujeres que se atreven a denunciar abusos sexuales, pero no pasará

Oscar winner Eva Marie Saint (who is presenting tonight) with Academy president John Bailey hug on the #oscars carpet pic.twitter.com/Xdixa722zD — Mia Galuppo (@miagaluppo) 4 de marzo de 2018