Usuaria de Twitter descubre que cepillo facial de Miniso también sirve como vibrador

REDACCIÓN 05/12/2018 08:35 p.m.

En la actualidad el cuidado personal se ha vuelto una saludable moda, cada vez son más las personas que consumen productos o instrumentos que ayudan al cuidado de la piel, tal es el caso de un cepillo facial con vibrador incluido, el cual ha causado gran revuelo en redes sociales gracias al audaz tuit de una joven que asegura que el artefacto cosmético también se puede usar como vibrador.

Resulta que una joven descubrió que el limpiador facial que había comprado en la popular tienda Miniso, no nada más era un útil limpiador, sino que al "desarmarlo" se convertía en un juguete sexual. Orgullosa de su hallazgo, la joven decidió lanzar un tuit para compartir su descubrimiento con el mundo.

amiwos me compré un limpiador facial en miniso y cuando llegué a mi casa descubrí que se le puede quitar el cepillo y lo que queda es LITERALMENTE UN VIBRADOR.

carita limpia y clit feliz por sólo $199 pesitos i couldn't be happier. pic.twitter.com/PSltb1KfUJ — satanic rites of drugula. (@rocket_pussy) 3 de diciembre de 2018

"amiwos me compré un limpiador facial en miniso y cuando llegué a mi casa descubrí que se le puede quitar el cepillo y lo que queda es LITERALMENTE UN VIBRADOR. carita limpia y clit feliz por sólo $199 pesitos i couldn't be happier", escribió en el mensaje.

Además de las respuestas y comentarios de los usuarios de Twitter, lo que más llamó la atención fue la respuesta de la empresa:

Lo tenemos todo bien pensado, ¡feliz Navidad! pic.twitter.com/nQsYetmCqS — Miniso México (@MINISOMexico) 4 de diciembre de 2018

Lo tenemos todo bien pensado, ¡feliz Navidad!

Miniso, que llegó a México hace apenas un par de años, y se ha convertido en una de las tiendas más populares donde puedes encontrar desde pañuelos desechables, juguetes, plumas, maquillaje y, al parecer, hasta vibradores.

LOS COMENTARIOS EN REDES:

pic.twitter.com/fFE5g9zDVp — bitch lasagna (@ZaldoConZ) 3 de diciembre de 2018

mira no lo he probado para _eso_ pero en mi mano se siente muy bien fíjate — satanic rites of drugula. (@rocket_pussy) 3 de diciembre de 2018

Ah caray, eso sí me interesa; para unas amigas xd — Edmundo Rivera (@Einsenring) 4 de diciembre de 2018

pic.twitter.com/BO39y2PmFc — Shadday MG (@shadday_mg) 4 de diciembre de 2018

YO LO SABIA. SE LO DIJE A MI NOVIO Y NO ME QUISO CREER — ???????????????? ? (@UnGatoMexicano) 4 de diciembre de 2018

En miniso venden un buen de cosas que parecen tener doble uso jaja cómo este: pic.twitter.com/djTzFk2NgI — A girl has no name (@wendiilOo) 4 de diciembre de 2018

nl

LEA TAMBIEN Mhoni Vidente revela el pacto demoníaco que hizo el papá de Luis Miguel por fama En su sección de "la ruleta esotérica" Mhoni Vidente detalló que Luisito Rey vendió su alma a cambió del éxito de Luis Miguel

LEA TAMBIEN ¡Adiós Luisito Comunica! Abuelito de 86 años es el nuevo influencer Motivado por una de sus hijas, David Cyril se convirtió en influencer a los 86 años

LEA TAMBIEN Encuentran al gemelo perdido de Vicente Fernández en un Oxxo El hombre tiene un increíble parecido con el cantante Vicente Fernández, causó sensación en redes y de paso se echó un palomazo