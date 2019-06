Millonario no olvida a su ex esposa y manda a fabricar muñeca sexual idéntica a ella

Un millonario no conseguía olvidar a su ex esposa y por ello recurrió a Hush Hush, red especializada en productos y servicios de lujo, para solicitarles que lo contactaran con alguien que pudiera hacer una muñeca sexual idéntica a su ex mujer, sin importar el costo.

De acuerdo con El Imparcial, el hombre devastado por su divorcio hizo una extraña solicitud que lejos de incomodar, logró conmover a muchos. El millonario está buscando a alguien que le fabrique una muñeca sexual parecida y de ser posible idéntica a su ex esposa porque no quiere tener intimidad con otra mujer.

"A finales de 2017 mi esposa me dejó luego de 35 años de matrimonio diciendo que no me amaba más, y desde entonces me siento despojado", escribió el sujeto en un mensaje publicado por Hush Hush, el sitio que conecta a consumidores opulentos con proveedores de productos y servicios de lujo.

El hombre no identificado explicó que su ex esposa es la única mujer que ha conocido, y fue antes de ser millonario, por lo que no confía en que otras mujeres se interesen en él y no en su dinero. Además, "no puedo enfrentar la idea de tener intimidad con alguien más. Las compañías que ofrecen personalización, no cuentan con el nivel de detalle que estoy buscando", escribió en su petición.

Cabe mencionar que una muñeca sexual con el nivel de personalización que busca este millonario puede costar varios miles de euros.

