EL VOTO DE LA JUVENTUD

Voto millennial, clave en 2018

Jóvenes de entre 18 y 34 años representan el 40% de los electores; ellos serán relevantes en el periodo electoral

ESTÉFANA MURILLO / REDACCIÓN 18/03/2018 07:41 p.m.

Millenials, clave en 2018. (Fotos de Estéfana Murillo).

De los más de 88 millones de potenciales electores casi 36 millones, lo que representa el 40%, son "millennials", jóvenes de entre 18 y 34 años que jugarán un papel decisivo en las elecciones del 1 de julio, la más grande en la historia del país.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el pasado 9 de marzo se tenían contabilizados en la lista nominal de electores 88 millones 878 mil ciudadanos, de estos casi 35 millones 754 mil son jóvenes que podrán ejercer su voto la jornada comicial en la que además de la Presidencia de la República y nueve gobernaturas, se renovarán 18 mil 300 cargos públicos.

En el grupo denominado millennial, 25.7 millones, es decir el 30%, son jóvenes de entre 18 y 29 años. Y de esos, a su vez, 6 millones son los que por primera vez participarán en una elección federal.

—Buscan generar un cambio

Rosa Isela Hernández, es precisamente una de entre 6 millones de jóvenes que por primera vez votará en una elección. A sus 17 años obtuvo su credencial del Instituto Nacional Electoral, habrá de ejercer sufragio dos meses después de cumplir la mayoría de edad.

La estudiante de sexto semestre en el Colegio De Bachilleres Plantel 5, considera que es importante la participación de su generación en los comicios en puerta. "Ejercer el voto para nuestras generaciones es muy importante porque así impedimos que se vaya la mayoría directamente con el PRI como siempre lo han hecho. Creo que podemos contribuir a un cambio, al menos espero, poquito o mucho, cambiar algo" señala.

Aunque aún no conoce las propuestas de los candidatos presidenciales, Rosa Isela argumenta que no respaldaría al PAN "y menos" al PRI debido a la falta de resultados de los gobiernos emanados de estos partidos. "Hay comentarios en las redes que dicen que aunque cambies a Morena va a ser lo mismo, pero lo que yo creo es que ya estuvo mucho tiempo el PRI y el PAN en el gobierno y no hubo cambio, al menos espero que si entra otro, poquito o mucho pueda haber algún cambio".

Para Herendira Pérez, estudiante del Tecnológico de Monterrey, la perspectiva es similar. Ella considera que si bien hay un desinterés entre su generación producto "de la gran corrupción o el hartazgo hacia nuestros líderes" es importante que los jóvenes "seamos actores activo en lo que corresponde al futuro de México".

La universitaria de 20 años afirma que "sí se logró reflejar la importancia de los jóvenes en la votaciones de Estados Unidos, así mismo se verá reflejado en México (...) Al menos, mi círculo social sí se encuentra interesado. Se mantienen informados y tratan de elegir al menos peor de todos". Además agrega que aún no está segura del sentido de su voto pues desde su visión "no hay un buen candidato, temo que el que gane no hará gran diferencia".

—Entre la desconfianza hacia las instituciones y el desinterés

De acuerdo con datos del 2017 levantados por Latinobarómetro, el 70% de los mexicanos considera que las elecciones no son limpias.

Kile Gerson Lases, un joven de 23 años egresado de la Ingeniería en Computación de la UNAM, forma parte de esta estadística. Él asegura que ejercerá su voto principalmente para evitar "que se lo roben" pues le preocupa que se cometa un fraude electoral. Cuestionado sobre su confianza en las instituciones responde: "Creo que no son realmente confiables por la corrupción de México. Por eso siento que es importante votar. Es el deber de todo mexicano votar y es especialmente importante para que no se roben tu voto".

Para Kile, el voto milennial tendrá un gran preso en las próximas elecciones aunque lamenta que aún prevalezca el desinterés y el desencanto de su generación, ya que a muchos jóvenes no les interesan los asuntos político electorales. "No les interesa, no leen, no les interesa el rumbo que tome el país. Muchos jóvenes no creen en la política de México y piensa que las elecciones son un fraude".

Alan Martínez de 20 años, estudiante de ingeniería en mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey , comparte esa perspectiva. "Tomando en cuenta que gran parte de la población del país somos jóvenes, nuestro voto es de suma importancia. Sin embargo me parece que es muy común que se diga que no vale la pena votar debido a que será lo mismo y que nada cambiara, eso desanima a muchas personas dentro de mi circulo social".

En su caso asegura que participará en la elección del 1 de julio, al considerar que ejercer el derecho al voto es una manera de manifestar interés y tratar de generar un cambio en el país. "Al votar manifestamos nuestro interés en tratar de hacer un cambio en el país, una de ellas educándonos para cambiar nuestro pensamiento de una manera crítica y cumpliendo con nuestra labor dentro del país de la mejor manera posible, enraizando así un cambio significativo".

El universitario del ITESM también mostró desconfianza hacia las instituciones electorales. "Considero que hay mucha corrupción de por medio y la manera de hacer el conteo en estas elecciones no lo considero efectivo ni transparente", añade.

—No hay estrategias efectivas para atraer a jóvenes votantes

Representar casi la mitad de ciudadanos en condiciones de efectuar su voto, convierte a los millennials en un potencial grupo de electores con cuatro de cada 10 sufragios. Sin embargo también demuestran ser un grupo especialmente complejo de conquistar.

En entrevista con La Silla Rota el analista político y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Ortiz Arellano, quien reconoce el "enorme" poder del "voto joven" afirma que se subestima la influencia de este sector pues los partidos no suelen realizar estrategias de comunicación política efectivas.

"Las formas tradicionales de hacer política no aplica entre los millennials. Ningún partido en este momento ha utilizado estrategias eficaces en términos de comunicación en redes, es decir Facebook, Twitter, Instagram (...) se requieren estrategias muy concretas dirigidas a este sector y en las últimas elecciones se ha demostrado incapacidad para ser comunicadores eficaces, eso desalienta mucho a una juventud", advirtió.

Sarai Aguilar, egresada de Ingeniera Industrial de la UNAM, se refiere precisamente a la falta de estrategias eficaces dirigidas especialmente a los llamado millennials. En su caso se muestra en contra de los métodos tradicionales para llamar al voto.

"La política nos parece algo de señores, los candidatos no nos dan propaganda interesante y estamos muy poco familiarizados con los términos, eso aunado a que no tenemos lecturas al respecto y no nos interesa consumir noticias" señaló.

Sin embargo en su caso, al igual que ocurrió con todos los consultados, asegura que participará en los comicios en puerta "porque es la única vía democrática que existe y porque debemos involucrarnos en este proceso pues se trata de elegir a quién nos va a representar por seis años".

