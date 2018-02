ELECCIONES CDMX

"Somos los jóvenes quienes podemos definir esta elección"

Los millennials en la Ciudad de México son considerados como la "joya de la corona" en las elecciones que se llevarán a cabo este primero de julio

08/02/2018

Voto joven 2018 (Fotos: Sharenii Guzmán)

María Fernanda Moreno estudia el tercer año en la Preparatoria 6 de la UNAM. El próximo 1 de julio votará por primera ocasión en una elección federal y local. Se siente contenta y algo nerviosa. Apenas hace unos meses nació la ilusión pues antes se sentía apática en cuanto a participar y prevalecía su desconfianza en los políticos.

Ahora sabe que al ejercer ese derecho puede ayudar a generar un cambio. Esa conciencia la adquirió luego de ganar el tercer lugar en el Concurso Juvenil de Deliberación Pública 2017, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

De acuerdo con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en el padrón electoral hay inscritos 160 mil 134 jóvenes de 18 años, quienes votarán por primera vez el próximo 1 de julio. Representan el 2.07 por ciento. De 19 años, hay 146 mil 34, es decir el 1.89 por ciento.

María Fernanda afirma que al principio sentía esa desconfianza, "que no solo tenemos los jóvenes, sino los mexicanos en general, de no querer votar, porque creemos que el voto está comprado y no tiene sentido, pero desde que participé en el concurso me di cuenta que no es verdad. Nosotros tenemos voz y voto. Ahora me emociona mucho pensar en que voy a votar por primera vez".

Dice que al final de cuentas está en sus manos, al igual que de otros votantes, el futuro del país y de la ciudad. "Eso es lo que me emociona más".

La joven expresa que en su entorno familiar hay una conciencia política, y se habla de lo que pasa en el país. Su mamá simpatiza con el PRI y su papá apoya al PAN. A pesar de que no concuerda con ellos en ese aspecto les gusta escucharlos y formarse su propia opinión.

En cambio, sus amigos y compañeros de la ´prepa´ no comparten su emoción y sentir. "Todavía tienen esa apatía y varios me han comentado que no van a votar. La verdad es difícil porque como joven que voy a votar por primera vez, me interesa que piensan otros jóvenes. Es lamentable que mi círculo no tenga esa conciencia".

En relación a los ´you tubers´ e ´influencers´, no le gusta escucharlos porque no proporcionan datos duros o información imparcial que le generen una opinión no sesgada, por eso trata de leer periódicos o portales de noticias.

"No me fascinan los youtubers, porque ellos dan su opinión y siempre van a decir lo malo de los candidatos, algo dirigido a lo que ellos piensan. Nos van a decir lo que ellos opinan y no podemos basar nuestro voto en eso".

Comenta que lo de hoy entre los jóvenes ya no es Facebook, sino los ´youtubers´ e ´influencers´, y el problema es que como dice el nombre, influencian a la juventud y la mayoría se queda con lo que dicen ellos y no investigan más.

"Si un youtuber dice ´no voten, no tiene caso´, muchos lo van hacer y ahí está el asunto, que muchos jóvenes se quedan con esa opinión y no le preguntan a alguien que en verdad sabe".

Para Emiliano Betanzos, estudiante del segundo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad del Pedregal, el 1 de julio no será la primera vez que vota en elecciones, pues participó en 2015 para renovar delegados y en 2016 para elegir diputados constituyentes, aunque si será la primera ocasión que emita su sufragio para presidente y jefe de gobierno.

"Es muy importante que los jóvenes salgamos a votar porque somos el futuro de México y hay que ver por el bien del país. Los jóvenes en estas elecciones tenemos una oportunidad muy grande, ya que somos la mayor población que puede cambiar el resultado y si votamos todos por un mismo candidato podemos definir esta elección".

Agrega que tampoco se trata de votar porque se tiene que hacer, sino que debe ser a conciencia y razonado.

"Debemos de pensar muy bien por quién vamos a votar. Creo que actualmente ya no se vota por un partido político, sino por el candidato y debemos de apoyar al que dé las mejores propuestas y por aquel que esté mejor preparado".

A pesar de que se cree que los millennials son apolíticos, Emiliano considera que es una generación que está despertando y eso se observó luego de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre.

"Eso nos sirvió para ver que cuando nos unimos podemos generar un gran cambio. Los jóvenes pedimos a los partidos que entregaran el presupuesto que les asigna el INE a los damnificados, hubo partidos que lo hicieron, otros que no. Eso fue generado por la juventud, por lo tanto si estamos metidos en este tema, aunque no se puede generalizar, pero si la mayoría".

El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda informa que el 30 por ciento de los capitalinos que van a votar en las próximas elecciones son jóvenes de 18 a 29 años.

Admite que el porcentaje de jóvenes en el padrón electoral es un índice importante que puede definir tanto la elección presidencial como en la ciudad.

Sobre este tema, el presidente del IECM señala que, de acuerdo a comicios anteriores, los jóvenes tienen una participación menor y el abstencionismo en este sector de la población alcanza el 50 por ciento.

"La pirámide poblacional comienza a invertirse y en la actualidad nosotros buscamos la participación, no solo de los jóvenes, para que con toda libertad y con un voto informado, la ciudadanía pueda emitir su voto".

El comediante e integrante de Los Supercívicos, Alex Marin y Kall, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como "Ese Wey" señala que a pesar de que en esta elección van a votar muchos jóvenes, los candidatos y partidos no tienen idea de cómo acercarse a ellos.

"No saben hablarles ni qué decirles ni cómo venderse con los jóvenes, porque son instituciones muy desgastadas en muchos sentidos. Eso me emociona, porque los jóvenes no dicen nada, solo van a salir a votar y ellos van a definir la próxima elección. Son la joya de la corona".

Considera que cada vez hay más participación por parte de los jóvenes. En su experiencia, cuando visita universidades para dar charlas, se ha dado cuenta que están interesados en la política.

"Ahora hasta en las universidades y escuelas privadas hay más conciencia política, porque los focos rojos se prenden por todos lados. Todo mundo se está dando cuenta que tenemos que hacer algo porque el país esta muy mal".

