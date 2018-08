Millennials y sus aspiraciones de convertirse en líderes

REDACCIÓN 11/08/2018 07:56 p.m.

En la actualidad, hay en el mundo mil 800 millones de personas entre los 18 y 29 años de edad, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Estas personas están generando agentes de cambio en la manera de liderar y ser líderes en las empresas y cambiando la manera de trabajar en las empresas para que formen parte de su plantilla y se queden un largo periodo en ella.

Un estudio elaborado en EU, llamado "The Millennial Leadership Survey" (La encuesta del liderazgo Millenial) reveló que el 91% de los jóvenes de esta generación aspiran a convertirse en líderes mientras que el 43% de ellos están motivados a convertirse en líderes para empoderar a otros.

Sin embargo, la realidad es diferente y muestra que aún hay un largo camino que recorrer ya que la encuesta "Millennial 2018 de Deloitte", arrojó que el 74% de estos jóvenes trabaja para la iniciativa privada, el 6% mantiene un puesto gerencial o directivo y el 30% es ejecutivo de nivel medio.

¿Qué están haciendo las empresas para atraer, retener e impulsar a los Millenials?

Las empresas saben que el pensamiento de esta generación radica en tener un balance vida-trabajo, por ello, buscan dotar a sus colaboradores con los programas de horarios flexibles (Flex time), lugares abierto para trabajar (Open spaces), la posibilidad de trabajar a distancia o desde casa (Remote Work) y planes atractivos de paternidad y maternidad.

Los jóvenes declararon que prefieren comunicaciones directas por vías tecnológicas que cara a cara o por teléfono. Los servicios de mensajería instantánea potencian la nueva forma de hacer negocios y por ello, es que es sus puestos ofrecen herramientas como videoconferencias y chats internos en diferentes aplicaciones para uso diario.

La implementación de estos programas ha logrado que el 94% de los trabajadores se sientan apreciados como individuos, más que como miembros de la fuerza laboral, además, el 86% de los empleados consideran que tienen un equilibrio entre trabajo y tiempo personal.

¿Cuáles son las claves para ser un millenial exitoso?

Julio Rodríguez tiene 34 años y es el Director de la planta en Ecatepec de Mondelez México, un centro donde se elabora Queso Crema Philadelphia para México y para exportar a diversos países de Latinoamérica.

De nacionalidad costarricense y con un espíritu emprendedor, Julio es el director más joven de la compañía, y ha vivido diversas experiencias internacionales previo a su arribo a México.

"La clave está en tener toda la actitud, en no tener límites (los límites se los pone uno), no creer en jerarquías, sino en un liderazgo en donde todos somos iguales, pero con roles y responsabilidades diferentes. Hay que hacer lo imposible posible, siempre trabajando en equipo a través de una relación de adulto a adulto", comenta el directivo millenial.

Asegura que su perseverancia y sus ganas de crecer, empataron con lo que la corporación esperaba de él y lo que podía hacer para llevarlo a alcanzar el éxito.

"Considero que la determinación, perseverancia y compromiso fueron los tres elementos principales que me ayudaron a llegar a esta posición. La firmeza de establecer una meta y no perderla de vista es clave. La perseverancia al tener altas y bajas en el proceso, al mantenerme fuerte y confiado en que lo lograría. El compromiso era grande no sólo con la compañía, que me abrió las puertas, sino también con mi familia y mi persona", asegura.

En la actualidad, las redes sociales y los medios de comunicación han alimentado los mitos y realidades de la llamada generación Millennial, sobre todo en lo que se refiere a su productividad y aportes en el terreno laboral que intencionalmente o no, están cambiando al mundo y su manera de trabajar.

