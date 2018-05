Vanity Fair

Miley Cyrus revive foto donde posó desnuda y asegura que no se arrepiente

Miley Cyrus posó al desnudo cuando aún era una estrella de Disney, la foto causó polémica y tuvo que pedir disculpas, hoy revela que no se arrepiente

REDACCIÓN 30/04/2018 05:37 p.m.

Diez años después, Miley Cyrus reconoce que la obligaron a pedir disculpas, pero en realidad ella no se arrepiente de haber posado desnuda (FOTO TOMADA DE WEB)

Miley Cyrus protagonizó un escándalo hace una década, cuando posó desnuda en la portada de la revista Vanity Fair, ahora la cantante revivió la foto y asegura que no se arrepiente.

De acuerdo con El País, la cantante que en aquel momento era una estrella de Disney se encontraba en la cima de su fama y su foto al desnudo causó tanta polémica que fue obligada a pedir perdón.

En aquel momento Miley emitió un mensaje con una disculpa pública:

Formé parte de una sesión de fotos que se suponían eran artísticas y al ver las fotografías y leer la historia, me siento muy avergonzada. Nunca tuve la intención de que esto sucediera y me disculpo con mis fans, lo siento mucho si he decepcionado a alguien.

Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 29 Ene, 2018 a las 2:46 PST

Sin embargo, diez años más tarde, Miley Cyrus compartió en su cuenta de Twitter una foto de la portada de The New York Post del 26 de abril del 2008 titulada, "La Vergüenza de Miley"; en la parte inferiorĀ de la página está escrita una cita de la cantante que dice: "Me siento muy avergonzada. Nunca quise que esto sucediera".

No lo siento. Váyanse al carajo, escribió la cantante.

La foto fue tomada por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz cuando Miley todavía protagonizaba la serie "Hannah Montana" de Disney.

