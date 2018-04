ELECCIONES CDMX

Mikel Arriola reprueba disputa de PRD y Morena por sindicato capitalino

Sheinbaum se pronunció por un Fondo Mixto del Deporte; Barrales invitó a acompañarla a correr este sábado en los Viveros de Coyoacán a las 7:15 horas

REDACCIÓN 27/04/2018 09:48 p.m.

La candidata del Frente invitó a sus simpatizantes a acompañarla a correr. (Twitter).

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, reprobó que los servidores públicos utilicen al gremio como botín político, ante la disputa por el control del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno capitalino que protagonizan PRD y Morena.

De algo pueden estar seguros, conmigo se van a acabar los descuentos a los salarios de los trabajadores y los abusos laborales que se han dado con #PRD y #Morena. pic.twitter.com/bcrIlCHgnz — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) 27 de abril de 2018

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que esta postura surgió tras las injusticias cometidas contra los agremiados que sufren vejaciones, reducción de sus sueldos y descuentos al no ser simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o de Morena.

Sheinbaum acusa amenazas contra trabajadores; Barrales lo desmiente

Mikel Arriola exhortó a los trabajadores que han sido víctimas del abuso de autoridad a que denuncien estos hechos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje o los Tribunales de lo Contencioso y Administrativo.

"De esta manera ejercerán su derecho a no ser violentados en su fuente laboral y a buscar un amparo, en caso de ser necesario, para frenar estas irregularidades", subrayó.

Destacó que las autoridades tienen que ser imparciales en materia electoral, ya que los recursos públicos son del contribuyente y sirven para beneficiar a los ciudadanos con más y mejores servicios.

Sheinbaum se pronuncia por un Fondo Mixto del Deporte

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Jefatura de Gobierno por Morena, se pronunció por un Fondo Mixto del Deporte, en donde las grandes empresas del ramo y el gobierno capitalino pongan recursos para apoyar a las diferentes Federaciones y deportistas.

Después de foto con Barrales, Cárdenas aclara que no votará por ella

Al reunirse con gente del gremio en el Deportivo Reynosa, en Azcapotzalco, dijo que dijo que es preciso además generar un fondo público privado que permita apoyar a los deportistas de alto rendimiento tanto del deporte adaptado como cualquier otro, y a aquellos jóvenes que quieran dedicarse al deporte profesional.

Recorrimos calles de la Nueva Atzacoalco. Vamos a seguir visitando las colonias, barrios y pueblos de GAM; no nos vamos a cansar hasta que esta sea una Ciudad de libertades, en la que se acabe con la compra del voto y la amenaza. Ellos solo tienen el miedo, nosotros la esperanza pic.twitter.com/jHXUVuT6jd — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 28 de abril de 2018

Me parece fundamental, dijo, la inclusión en el tema, que no haya una disciplina que no sea apoyada porque eres hombre o mujer, o perteneces a la diversidad sexual.

Por ello, dijo, debe existir la posibilidad de que una niña y niño, hombre o mujer, puedan jugar basquetbol, voleibol, correr, de desarrollarse en toda su potencialidad y si así lo desea y tiene la vocación, poder seguir adelante en una carrera deportiva.

Consideró que el gobierno de la ciudad puede promover el deporte a través de más deportivos y espacios públicos donde se pueda desarrollar el deporte. Eso es parte de lo que vamos a hacer.

"Mi objetivo es que aquellos lugares que no tienen deportivos, acceso al espacio público, que no tienen lugar donde correr, jugar futbol, basquetbol, voleibol, se abran en la Ciudad de México".

Barrales también le apuesta al deporte

La aspirante de la coalición "Por la CDMX al Frente", Alejandra Barrales, invitó a acompañarla a correr este sábado en los Viveros de Coyoacán a las 7:15 horas. Además, en sus redes sociales lanzó un nuevo video

¡Oi nomás ese cumbión! Para darle sabor a este viernes, conecten la bocina y súbanle ????? pic.twitter.com/Su664kV9Dk — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 28 de abril de 2018

Con información de Milenio y Notimex.

