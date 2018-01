RUMBO A LAS ELECCIONES

Fallida, la política ambiental en CDMX: Mikel Arriola

El precandidato priista señaló como principales problemáticas de este rubro, a la verificación, el hoy no circula y el transporte público

REDACCIÓN 02/01/2018 04:01 p.m.

Mikel Arriola (Especial)

El precandidato priista a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, criticó este martes la política ambiental de la capital durante los últimos 20 años puesto que considera que la contaminación del aire va en aumento.

Las declaraciones de Arriola ocurrieron a partir de que este corriera 10 kilómetros en el circuito llamado El Sope, en el Bosque de Chapultepec, en la que se percató de la mala calidad del aire.

El precandidato señaló como principales problemáticas, a la verificación, el hoy no circula y el transporte público, específicamente al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

"Uno de los objetivos del Hoy no Circula era tratar de que las personas usaran el servicio público de transporte, pero la paradoja es que no se construyó un solo kilómetro de Metro de 2000 a 2011, y recientemente se construyeron 24 kilómetros, pero se mantiene el Hoy no Circula, entonces qué pasa, que la gente compra coches usados para no dejar de cumplir con sus labores diarias", dijo.

Asimismo, Arriola externó su preocupación por la autorización de 55 verificentros únicamente, comparado a los 74 que había en la Ciudad y calificó como contradictoria la política ambiental del gobierno capitalino de suspender la verificación vehicular del primer semestre de este año.

Finalmente, exigió a las autoridades a explicar por qué no se verificará en un semestre de 2018, puesto que si ya sabían que iba a cambiar la tecnología, no resolvieron el problema a tiempo, asumiendo que lo más preocupante es que no ha dejado de incrementarse la contaminación.

