“El Mijis” denuncia atentado en su contra

“Hace un par de horas sufrí un atentado iba circulando por el Río Santiago cuando un automóvil se me empareja y los ocupantes me empiezan a gritar palabras altisonantes”, relata Pedro Carrizales, diputado electo por Morena en San Luis Potosí.

En su cuenta de Facebook, el próximo representante del distrito 8 en el congreso local cuenta cómo fue víctima de un agresiones cuando viajaba en su auto, este domingo por la mañana.

Así desviaron diputados locales de 9 partidos 33.6 mdp en SLP

Explicó que conducía su auto cuando en el vehículo contiguo sus ocupantes comenzaron a gritarle palabras altisonantes, por lo que él aceleró.

Sin embargo, le ‘echaron el carro’, con la intención de hacerlo chocar, señala en la publicación.

“Al ver está situación entré en alerta y aceleré para perderlos; Ellos me avientan el carro para que hacerme chocar lo cual no pudieron pues me subí por el puente del Eje Vial para llegar afuera de la Procuraduría de San Luis y ya no me siguieron. ¡Gracias a Dios sólo fue el susto y estamos bien!”, escribió.

El diputado electo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que este tipo de incidentes muestra que el proyecto al que pertenece va por buen camino y provoca miedo en otras personas que no dejan que "el pueblo gobierne”.

“El Mijis” ha sido víctima de ataques y descalificaciones hacia su persona por su aspecto físico, vestimenta y su pasado, por lo que agradece a quienes se preocupan por él.

“!Sigo vivo¡ y sin miedo, gracias a Dios porque como dijo mi próximo Presidente: cuando se lucha por la justicia no hay nada de que temer (sic)”, manifestó.

