Sale a la luz que Lidia Ávila ex OV7 le fue infiel a su esposo

REDACCIÓN 23/10/2018 06:29 p.m.

Salió a la Luz que Lidia Ávila le fue infiel a su esposo, en la actualidad la ex integrante del grupo OV7 ┬ámantiene un matrimonio estable con Isaac de Hita, a pesar de haber tenido un desliz amoroso con el cantante Miguel Islas, durante la gira de los 90's Pop Tour.

De acuerdo con TV Notas, fue una persona cercana a Lidia quien contó la historia de su desliz, mismo que casi le cuesta su matrimonio y el final de la gira, pues de Hita es socio del proyecto que lidera Ari Borovoy.

"El show va muy bien y la gente no deja de venir a divertirse; sin embargo, hace poco casi se viene abajo. A pesar de que El Círculo funcionaba muy bien y estaba acoplado con los otros grupos, de última hora, el esposo de Lidia Ávila, quien es socio del espectáculo, decidió sacarlos porque tuvo un problema con Miguel Islas. En una junta, Isaac dijo que no quería verlos dentro del show, y que dejaría de invertir si Ari Borovoy los volvía a contratar; no dio razones y se retiró del lugar", dijo el amigo de la artista.

Según la fuente, Ari cuestionó a su compañera y amiga sobre el inconveniente de su marido, y ella le confesó su error.

"En una de las giras del 90's por Cancún, Monterrey y Estados Unidos, Lidia y Miguel Islas, el vocalista de El Círculo, comenzaron a coquetear. A Lidia siempre le había gustado Miguel, pero nunca habían coincidido, hasta esta gira, y como él es un hombre conquistador por naturaleza, Lidia cayó a sus pies. Tuvieron sus queveres y hasta terminaron en la misma habitación una noche; al otro día, Lidia se sintió muy culpable, pero ya no había forma de remediarlo y finalmente, Lidia decidió contarle a su esposo".

"Cuando terminó el viaje y se reencontró con su esposo, Lidia estaba muy arrepentida y se armó de valor para confesarle lo que había pasado, y le pidió perdón casi de rodillas; él no podía creerlo y le pidió un tiempo para pensar las cosas y decidir qué pasaría con su matrimonio".

Hasta ahora se desconoce si el presunto desliz trajo más consecuencias a la vida de la integrante de OV7, quien por ahora continúa junto a su esposo.

