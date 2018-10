Novio de Ana Victoria le pide tiempo y cancela su boda

REDACCIÓN 02/10/2018 02:42 p.m.

La cantante Ana Victoria, de 34 años hace unos meses decidió cancelar su boda porque sus padres, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, no podrían asistir por otros compromisos, nos enteramos que nuevamente se pospuso pero en esta ocasión fue su prometido quién decidió dar un paso atrás.

De acuerdo a MSN, señaló que ahora su prometido, Miguel España, con quien llevaba cinco años de relación, le ha pedido tiempo para volver a considerar si en verdad se quiere casar.

Pero estas declaraciones fueron dadas por una amiga de la pareja, quien contó que desde que se suspendió la boda Ana Victoria se empezó a desesperar porque Miguel no daba el siguiente paso, pues no se animaba a darle el anillo, y luego de lo que pasó con la boda, las cosas empeoraron y él prefirió pedirle un tiempo, por lo que por ahora ya es su ex pareja.

Sí; por todo ese relajo, Miguel le dijo a Ana Victoria que no podía seguir con una relación que no estaba bien en varios aspectos; que la amaba mucho, pero que no podía iniciar o dar el paso al altar, indicó.

KATE DEL CASTILLO "DIO A LUZ" EN PLENO PROGRAMA DE RADIO

La amiga de la pareja también detalló que para Ana Victoria el lado familiar es muy importante, pero que al aferrarse a una fecha de la boda el no entendió, ya que podían cambiarla para que estuvieran Amanda y Diego, pero ella se encaprichó tanto, que eso no le gustó nada a él.

Al platicar esta inconformidad Ana Victoria dijo que comprendía la situación, pero que se pusiera también en su lugar, que no quería tener su boda sin sus padres entonces Miguel le contestó que la entendía, que siempre existió una solución, sin embargo, Ana Victoria se aferró, y por eso las cosas quedaron así'.

Por lo que la relación se dio por terminada aunque siguen en comunicación; obviamente no como antes, porque se están dando un tiempo para pensar bien las cosas, algo que a Ana Victoria no le gusta del todo, pero lo respetó, ya que al final ella entendió que si seguía con sus caprichos, Miguel la dejaría para siempre. Ahorita están en pausa; como que a veces les resurge el amor, y otras, él está un tanto indiferente.

