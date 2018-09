Miguel Bosé se despide de Madrid para vivir en la Ciudad de México

REDACCIÓN 07/09/2018 07:02 p.m.

Miguel Bosé se encuentra en los tramites finales para cambiar de residencia, deja España para vivir en México, luego de aparecer en la lista negra de morosos del fisco español, tras mantener una deuda de casi 2.1 millones de dólares.

De acuerdo con Vanguardia, en su mudanza a la CDMX, Bosé ha elegido Interlomas, una de las zonas de mayor poder adquisitivo, para la educación de sus hijos. La zona se caracteriza por tener algunas de las casas más caras de la ciudad y escuelas bilingües y exclusivas. Medios internacionales aseguran que el cantante ya inscribió a dos de sus hijos en un colegio privado de la Ciudad de México, en donde ya empezaron a tomar clases.

Bosé es padre de cuatro niños a los que los protege de los medios, otro de los motivos por los que no vive en España. Diego y Tadeo nacieron en marzo de 2011, e Ivo y Telmo llegaron a su vida siete meses después, aunque tardó un tiempo en revelarlo a los medios de comunicación.

En los últimos tiempos, su vida transcurría entre Madrid y Panamá, éste último donde nació hace 62 años. Bosé posee varios pasaportes: italiano y colombiano, además de español, pero está obligado a tributar en los países donde desarrolla su trabajo. Eso sí, él se define a sí mismo como madrileño.

La llegada de sus hijos supuso un punto y aparte en su vida, como él mismo contó en febrero, cuando participaba en el Festival de Viña del Mar.

"Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido; todo el que ha dado tiempo a beberme y el mejor, el malo también. Fumar y el resto también, todo. He tenido mis momentos", reconoció el cantante.

an

LEA TAMBIEN Julio Preciado fue hospitalizado de emergencia y se encuentra en terapia intensiva La hermana y representante del ex vocalista de la banda "El Recodo", Julio Preciado, dijo que estuvo a punto de sufrir una embolia

LEA TAMBIEN ¿Por qué este día se volvió "trending topic" esta canción de Mecano? Si tú eres uno de los que compartió el famoso tema "7 de septiembre"de Mecano, te interesará saber la historia que se esconde detrás de esta canción