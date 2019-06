Migrantes rescatados en Veracruz pagaron cerca de 69 mdp: Ebrard

Decir a los transportistas que se llegará a la extinción de dominio de ser necesario porque hay quienes basta con decir que no sabían y eludir responsabilidades, supongamos que hubiera existido un accidente, dirían que no sabían pero la ley marcara que no es suficiente con decir que no se sabe porque si no supieran deberían de hacer una denuncia y no la hay, es evidente que es lucrativo", apuntó.