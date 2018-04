MIGRACIÓN

Prefieren migrantes vivir calvario en "La Bestia" que volver a Centroamérica

Un mes duró el calvario para los migrantes de Centroamérica, montados en el tren "La Bestia" en busca seguridad, empleo y mejores condiciones de vida

MONICA MIRANDA/CORRESPONSAL 23/04/2018 05:53 p.m.

Un mes duró el calvario para los migrantes de Centroamérica hasta Sonora (Foto. tomada de la web)

Sonora (La Silla Rota).- De Honduras a Sonora el trayecto además de largo fue duró, los asaltos y amenazas de grupos delictivos en ciudades como Orizaba, Guadalajara y Culiacán, los obligaban a estar alertas y pasar incluso noches sin dormir.

Un mes duró el calvario para los migrantes que salieron de Centroamérica, montados en el tren "La Bestia", provenientes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala en busca seguridad, empleo y mejores condiciones de vida para sus hijos, contó José David Castillo, hondureño hospedado albergue de Hermosillo.

"Hay muchos motivos, una cosa es la falta de trabajo, lo que es son asuntos de pandillas y todo eso, aparte el gobierno que no está poniendo un límite a eso, no lleva un tratado con esta gente, simplemente nos están sacando del país por varios problemas como falta de vivienda, al gobierno lo que le interesa es llenarse las mano de dinero y no nos queda de otra más que salir con nuestros niños".

Con su pequeña de 8 meses en brazos, el padre de 29 años señaló que decidió arriesgar a su familia saliendo desde Honduras en esta caravana de más de 2 mil migrantes, debido a que la situación de peligro en su país está peor que los asaltos vividos arriba de "La Bestia", tren que trasladó a connacionales de Chiapas a Sonora.

"En un momento si nos dio miedo traernos a la niña tan chiquita pero cuando uno ya está convencido de algo, hay que jalarle, porque no queda de otra, pero sí ya no queremos arriesgar a los niños que van en esta caravana".

Llegan a centros comunitarios en Hermosillo

El sábado por la mañana arribaron 700 migrantes provenientes a Hermosillo, quienes buscan solicitar asilo político en los Estados Unidos.

En los vagones del tres de Ferromex, atraviesan por temporadas todo el país desde la zona sur y se detienen en la capital sonorense en busca de techo y alimento.

Abandono, amenazas de narcos y secuestros de quienes se pierden en las caminatas, es el calvario que acompaña a estas personas en su objetivo de llegar al vecino país y muchos en su intento lo pierden todo, contó Irineo Mujica originario de Michoacán.

"El trayecto ha sido duro, es un calvario completamente, pero estamos aquí, damos gracias a Dios pero nos ha tocado de todo, desde el buen corazón de los mexicanos, pero también hemos sufrido un poco de represión a veces abandonados por los trenes, amenazados por los narcos y nos han querido asaltar".

El organizador de Pueblos Sin Fronteras, quien acompaña a los viajeros, dijo que muchos de los migrantes se quedarán a vivir en Sonora, pero otros buscarán asesoramiento legal para internarse en Estados Unidos.

De 2 mil que salieron de Centro América, solo 700 llegaron a Hermosillo, el resto se fue diluyendo en estados como Chiapas.

Regularmente son auxiliados en los albergues ubicados en la Colonia San Luis en Hermosillo administrado por una iglesia cristiana y en el ejido de la Victoria, en un comedor que mantiene el presbítero José Gilberto Ledezma.

Sufren acoso y hostigamiento de la Mara Salvatrucha

Su esposa Thezla Betania Sonnygaim, una tarde mientras se encontraban en su casa en Honduras, tomó una maleta pequeña, guardó lo necesario para un viaje ligero y comunicó a José David que ella y su hija estaban listas para emigrar a México.

Minutos antes a José lo habían amenazado integrantes de la Mara Salvatrucha, pandilla que acosa a las familias hondureñas, al cobrarles derecho de piso ya sea del negocio o vivienda en la que habitan.

"Tuve muchas amenazas de pandillas, ya que yo no quise entregarles una tarifa de 10 mil lempiras por mes (moneda de Honduras equivalente a 7, 975 pesos), cuando no lo puedo hacer, apenas tengo para mantener a mi familia, no puedo estar manteniendo más gente".

De esta manera, dijo, ellos sienten que son la Ley en el país y las autoridades de gobierno no actúan a favor de las familias afectadas por este cobro.

"Ellos cobran sus ganas de estar cobrando, ganas de estar molestando, que ellos se sienten ley, muchos de nosotros salimos porque estamos amenazados y en ese problema estamos y bajo una ley que no está respondiendo al caso".

"Ellos querían a huevo esa casa o 10 mil lempiras al mes, como una renta pero la casa es de nosotros".

Al salir de su país dejaron la casa al cuidado de los abuelos de la niña, quienes se encargarán de venderla.

Apelan a buena voluntad de Trump para que acepte mujeres y niños centroamericanos en su país.

Para su esposa y su hija, José David ya buscó asesoría legal con los coordinadores que organizan esta caravana de migrantes, a fin de que a ellas les permitan cruzar con Visa Humanitaria a Estados Unidos, pues considera que el presidente Donald Trump tiene mayor tolerancia hacia las mujeres.

En su caso, él se permanecerá en Tijuana donde espera emplearse y poder reencontrarse¬† después con su familia en el vecino país.

"Hasta ahorita ya se está analizando una oportunidad para que ella pueda ingresar a los estados Unidos sin ningún problema".

Aseveró que van a solicitar asilo político tanto en México como en Estados Unidos.

"Donald Trump puede poner una ley para niños y mujeres, a uno como hombre no lo recibe, es más estricto".

La medida del gobierno estadounidense de enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Sonora no los asusta, ya que pese a los militares, cientos de personas continúan cruzando al Norteamérica.

