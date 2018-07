Famosos que conocen a Mick Jagger hablan de su lado oscuro del que pocos saben

REDACCIÓN 26/07/2018 02:00 p.m.

Ex parejas y compañeros de profesión del cantante británico Mick Jagger, vocalista y fundador de la banda de rock The Rolling Stones, dieron testimonio de la faceta poco conocida del cantante, su lado oscuro.

De acuerdo con El País, hoy 26 de julio del 2018, Jagger cumple 75 años y 56 de ellos los ha dedicado fervientemente a los Rolling Stones, la banda que lo catapultó hacia la fama, la cual le hace tener hoy en día un número incontable de admiradores el cual es proporcional a su cantidad de detractores.

Famosos que han compartido el camino con Mick, han alternado halagos por su talento y reproches sobre su personalidad cambiante, su irredimible seducción y su visión del rock and roll como negocio. Jagger es un músico que no deja indiferente a nadie.

El rockero tiene ocho hijos (el último de ellos de apenas dos años, que tuvo con Melanie Harmick, bailarina de 31 años del American Ballet Theatre).

Músicos de su banda, artistas que han tropezado con él y algunas de las mujeres de su vida se refieren a Mick Jagger con descripciones que nos dan una visión diferente del cantante, bailarín, empresario, caballero de la Orden del Imperio británico e icono cultural del siglo XX, quien posee un lado oscuro que pocos conocen

Bianca Jagger, ex esposa del británico, lo de fine como machista y asegura que su momento de liberación fue cuando se divorció del cantante:

Hasta cierto punto, en mi matrimonio fui un pescado fuera del agua, dijo. Nunca encajé en su mundo. El día de mi boda fue muy desconcertante, me di cuenta de que no iba a tener el control de mi vida. Mick es el colmo del machismo y en cierta forma mi divorcio fue una liberación. Aunque fue difícil; no habría querido que pasara.

Bianca Pérez-Mora Macías estuvo casada con Jagger entre 1971 y 1979. Su matrimonio se torció cuando el rockero empezó a verse con Jerry Hall, tuvieron una hija, Jade, quien actualmente es modelo y diseñadora de joyas.

Keith Richards, guitarrista y compañero de banda de los Rolling Stones, se refierea Jagger como alguien traicionero.

Richards, compañero de Mick Jagger desde los sesenta, descargó su furia contra el cantante en su autobiografía "Vida", tras el plantón de Jagger a la banda en 1987 para embarcarse en una gira en solitario. "La gran traición de Mick", así define el episodio. "Mick y yo podemos no ser amigos —demasiado desgaste para eso—, pero somos los hermanos más unidos, y nada podría separarnos. Pero los hermanos se pelean. Y mi sensación fue que él me había traicionado. Mick Jagger sabe cómo me sentí, a pesar de que tal vez no comprendió lo profundo de mis sentimientos. (...) Al mismo tiempo, no podría oír a nadie diciendo algo malo de Mick. Le cortaría la garganta". En enero de 1990 se organizó una reunión en Barbados para que hicieran las paces.

Otro de sus compañeros de banda, el guitarrista Ron Wood, lo acusó de robarle las ideas:

Conectamos muy bien desde el principio, reconoce el guitarrista en su libro Memorias de un Rolling Stone. Aunque donde hay confianza..., ya se sabe. Asegura que en 1974 compusieron juntos algunas canciones de las que el cantante se apropió. Mick tomaba algunas ideas y estructuras que luego se convertían en una canción firmada por Jagger/Richards. No me importó tener que pasar por aquello durante años: fue mi época de aprendizaje, escribe.

Chrissie Shrimpton, ex novia del rockero dice que "sus infidelidades me llevaron a una sobredosis". Chrissie fue la primera novia seria de Jagger; se conocieron cuando él aún estudiaba en la Facultad de Economía y ella —hermana pequeña de la conocida modelo Jean Shrimpton— trabajaba como secretaria. Llegaron a hacer planes de boda, pero en 1966 el ya cantante de los Stones empezó a mostrarse distante. Resultó que llevaba tiempo encaprichado de Marianne Faithfull. Cuando se enteró, Chrissie tomó una sobredosis. "No era para llamar la atención", ha declarado. "Realmente quería morirme, pensaba que mi vida se había acabado". Después salió con Steve Marriott, de los Small Faces. Hoy lleva una vida alejada de la fama en el sur de Londres.

Liam Gallagher cantante de Oasis, dijo que Jagger era un "Pobre cabrón, tendrá que bailar hasta los 108". El rockero lo echó de su casa, contó Liam que Mick lo había invitado a una fiesta, pero ese día el iba demasiado puesto (se había tomado una pastilla antes de entrar) y terminaron mostrándole la puerta. En 2017 declaró a una revista refiriéndose a Jagger: "Un respeto a los dinosaurios, pero no soy esa clase de tipo. Soy antiespectáculo. Pobre cabrón, tendrá que estar bailando hasta que cumpla los 108". Pese a todo, pone a los Stones en un altar: "Para mí es la banda definitiva de rock and roll. Los Beatles eran como magos, pero los Stones eran los tipos auténticos".

Su camarada Rod Stewart declaró que Mick le había propuesto practicar sexo en grupo; su compañero de fatigas musicales, juergas...le propuso compartir algo más. A mediados de los setenta, cuando Stewart estaba saliendo con la modelo Dee Harrington, Jagger le propuso realizar un cuarteto (no musical) con su entonces esposa, Bianca. Rod declinó. "Solo lo he hecho así una vez en mi vida, con un par de chicas orientales, y no me va. Soy un romántico y me gusta estar en pareja, las velas, los preliminares..., las cosas tradicionales", expuso en una entrevista. También comparó las habilidades vocales de ambos: "Mick es un buen cantante de blues, pero técnicamente no es tan bueno como yo".

Angie Bowie, esposa de David Bowie, declaró que había encontrado a Mick Jagger en la cama con su marido. La modelo Angie Bowie, esposa de David Bowie desde 1970 hasta 1980, contó a The Sun cómo, al llegar un día a casa, su secretaria le informó de que Bowie y Jagger estaban en su dormitorio. Ella subió para comprobarlo. "Irrumpí en la habitación y dije: ´¡Buenos días!, ¿listos para el desayuno, chicos?´. David estaba cubierto de almohadas y edredones y al otro lado de la cama estaba la pierna de Mick. No es solo que estuvieran juntos en la cama, es que estaban desnudos". Ocurrió en 1973. Ambos músicos grabarían juntos en 1985 la canción "Dancing in the Street".

nl

LEA TAMBIEN Prometido de Dalia de "La Academia" sufre accidente en helicóptero Mediante un comunicado de prensa se dio a conocer la terrible noticia, Dalia recibió un permiso especial para poder ver a su futuro esposo

LEA TAMBIEN Tachan de "sucia" a Shakira por esta foto La cantante colombiana, Shakira superó el millón de "me gusta" en tan solo unas horas de publicar la polémica fotografía en Instagram

LEA TAMBIEN Fernando Carrillo en boca de todos tras compartir una foto al desnudo El actor Fernando Carrillo se mostró completamente al desnudo generando todo tipo de comentarios