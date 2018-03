Espectáculos

Stephanie Salas revela por qué decidió hablar hasta ahora de su relación con Luis Miguel

La actriz y cantante decidió hablar todo lo que vivió junto a Luis Miguel en su fugaz relación hace 28 años

La intérprete dejó claro que sí tomó en cuenta la opinión de su hija Michelle antes de realizar la entrevista porque es una cuestión importante para las dos. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La actriz y cantante Stephanie Salas decidió romper el silencio madre de Michelle Salas de y quien es hija de Luis Miguel, en entrevista con "Ventaneando" confiesa qué la orilló a hablar de la relación que tuvo con él.

En los años pasados Stephanie Salas evadia las preguntas referente a la paternidad de su hija Michelle Salas (de 28 años), en su defecto corría, o simplemente no contestaba ni una sola pregunta al respecto.

28 años después todo es diferente. "Me siento bien, contenta, sentí que era momento de hacerlo (hablar). En esa historia han habido muchos tabúes, y decidí a hablar porque sentí que era el momento, que debía hacerlo, que no debía callar más, y pues por eso. Me 'deschongué' del corazón", indicó.

Salas, hija de la primera actriz Sylvia Pasquel y nieta de Silvia Pinal, calló por muchos años la verdad sobre la hija que tuvo con Luis Miguel, a la edad de los 20 años.

Recordemos que en los últimos años, Stephanie Salas de 48 años ha contado la verdad.

Recientemente cedió una entrevista exclusiva con la revista "Hola", donde dijo:

A Luis Miguel no tengo nada que reclamarle, ni le guardo rencor, al contrario, le agradezco infinitamente por haberme dado una hija tan maravillosa, carismática y hermosa.

La cantante de "Ave María" confesó que luego de estas declaraciones tan personales se siente bastante bien y aclaró que las circunstancias para hablar sobre este episodio no fueron posibles hasta ahora.

Creo que no se habían dado las cosas para hacerlo simplemente. Creo que había habido mucha confusión a lo largo de la historia de mi carrera y de mi vida. Y creo que para mí era un momento preciso de hablar de esto totalmente, aseguró.

La intérprete dejó claro que sí tomó en cuenta la opinión de su hija Michelle antes de realizar la entrevista porque es una cuestión importante para las dos.

Hace unas horas la Stephanie Salas compartió una instanatanea en su cuenta de Instagram junto a su hija.

También Michelle Salas compartió en Instagram una historia donde aparece junto a su madre y su hermana menor, con quienes al parecer fueron a visitarla.

