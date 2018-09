Michell Salas furiosa con Luis Miguel por hacerla ver como "producto de un acostón" en su serie

REDACCIÓN 06/09/2018 11:33 a.m.

Agencia México.- La relación entre Luis Miguel y Michelle Salas nuevamente se encuentra fracturada, pues luego de que el cantante aceptara su paternidad y tuviera un acercamiento con ella, se ha revelado que, tras la difusión de "Luis Miguel, la serie", la joven enfureció contra "El Sol".

De acuerdo a la revista TV Notas, una amiga de la primogénita del intérprete reveló que la joven ha rechazado cualquier contacto con el artista, debido a que está molesta por como ella y su madre, la cantante Stephanie Salas, fueron exhibidas en el controversial proyecto de Netflix y Telemundo.

Según la fuente, a pesar de que el distanciamiento entre ambos fue antes de la proyección de la bioserie del cantante, fue justo ese programa lo que acrecentó la separación entre padre e hija.

"Siguen peleados. Llevan 10 meses distanciados después de que Luis Miguel se atreviera a correrla de su casa, pues su ex, Desirée Ortiz, lo puso en contra de ella, diciéndole que Michelle solo se la pasaba en la fiesta y gastándose el dinero que él le daba, lo cual desencadenó una gran discusión entre ellos", contó.

"Tras esa fuerte pelea, vino la trasmisión de la serie de Luis Miguel y eso empeoró las cosas, ya que en la misma retrataron a Stephanie Salas como una mujer fácil, y que producto de un acostón por despecho, había nacido Michelle, lo cual no es cierto, porque Luismi y Stephie sí tuvieron una relación, convivieron muy a menudo y él estaba interesado en ella. Obviamente el embarazo no lo buscaron, les agarró de imprevisto a los dos, pero no es que sólo se hayan acostado una noche y que Stephanie fuera una aprovechada", agregó la allegada a Salas.

Lamentablemente, el enojo de la modelo no paró ahí. "Enfureció aún más cuando más adelante en la serie, el personaje de ´Luis Miguel´ le negaba al de ´Erika Camil´ que él tuviera una hija. Esto le dolió mucho a Michelle, se la pasaba llorando; incluso en junio pasado, en su cumpleaños, publicó un video en el que habló de su papá".

Así que, por ahora, la relación entre el cantante y la también vloguera se encuentra tan fracturada, que no se vislumbra una reunión entre ambos en los próximos meses.

