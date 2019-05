Michelle Salas le da clases de educación a Frida Sofía con esta respuesta

REDACCIÓN 14/05/2019 11:03 a.m.

Desde hace unos días la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía ha realizado fuertes declaraciones en contra de sus familiares, entre ellos Michelle Salas a quien la nombro "ratera".

Recientemente las declaraciones de Frida Sofía han traspasado los problemas e incluso la joven despotricó y habló de su vida privada hasta de su madre Alejandra Guzmán.

De acuerdo a Debate, las declaraciones de Frida Sofía le han generado problemas.

Recordemos que este 10 de mayo Frida Sofía compartió un fuerte mensaje para su madre criticando la manera en cómo fue educada.

Al respecto Michelle Salas, aseguró que jamás se burlaría de los problemas que ha sufrido Frida durante años.

Yo creo que no tendría por qué hacer burla a nadie, en verdad no me voy a burlar de ti o de ti o de mi familia o de nadie, expresó Michelle.

Recordemos que la hija de Luis Miguel ha sido cuestionada sobre las declaraciones que hizo Frida en contra de ella, a las cuales nunca reaccionó pues no quiso que el escándalo fuera más fuerte.

Cabe mencionar que Frida Sofía se retractó de todo lo que dijo hace unas semanas, pero ahora se le fue con todo a Alejandra Guzmán, a quien señaló de ser una mujer fría con ella y poca amorosa, empezando por los años que la dejó sola por estar de gira.

"Todo comenzó justo cuando me empezaron a salir las boobs y bueno, la pubertad. Desde eso me ha tratado como basura. Un día me regala ocho pares de zapatos carísimos y al otro día me corre y me deja sin tarjetas, sin dinero, sin nada", escribió Frida.

