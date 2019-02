El sorprendente discurso de Michelle Obama en los Grammy 2019

La ex primera dama Michelle Obama tomó un breve descanso de su exitosa gira de libros el domingo por la noche para hacer una pequeña pero fuerte aparición sorpresa al inicio de los Grammy 2019.

Michelle Obama, de 55 años, apareció en el escenario junto a Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Jennifer Lopez para hablar sobre el importante papel que la música había desempeñado en sus vidas.

A big part of friendship is showing up for your girls—that´s why I was thrilled to be there for the one and only @aliciakeys at the #GRAMMYs. She is one of the most genuine and thoughtful people I know—there´s no one better to help us all celebrate the unifying power of music! pic.twitter.com/8cMhTmsClA